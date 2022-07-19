Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803412353.html
В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым
В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым - РИА Новости, 20.07.2022
В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым
Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-19T12:18
2022-07-20T01:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
киев
украина
россия
министерство обороны украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783467807_0:119:2200:1357_1920x0_80_0_0_bf590452abdba8336a0e79e7ad060b61.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.Во время визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, каким методом они планируют захватывать Крым — дипломатическим или военным. "Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной", — добавил замглавы Минобороны Украины.В середине июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будут переданы еще четыре такие системы. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны Российской Федерации, как минимум две установки HIMARS уничтожены.Президент Владимир Путин ранее заявил, что Кремль в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783467807_207:0:2174:1475_1920x0_80_0_0_10e74cbcba98c38d0996f6d88a6435ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владимир зеленский, киев, украина, россия, министерство обороны украины, министерство обороны сша, оон
12:18 19.07.2022 (обновлено: 01:02 20.07.2022)
 
В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым

Украинский замминистра Гаврилов пригрозил уничтожить Черноморский флот и отвоевать Крым

© РИА Новости / Пресс-служба МО России / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МО России
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.
Во время визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.

"Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот", — утверждает он в интервью британской газете.

Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, каким методом они планируют захватывать Крым — дипломатическим или военным. "Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной", — добавил замглавы Минобороны Украины.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 12:18Специальная военная операция на Украине
ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине
В середине июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будут переданы еще четыре такие системы. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны Российской Федерации, как минимум две установки HIMARS уничтожены.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Кремль в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиевУкраинаРоссияМинистерство обороны УкраиныМинистерство обороны СШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала