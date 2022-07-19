https://ria.ru/20220719/ukraina-1803412353.html

В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым

В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым - РИА Новости, 20.07.2022

В Минобороны Украины пригрозили потопить российский флот и отвоевать Крым

Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-19T12:18

2022-07-19T12:18

2022-07-20T01:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.Во время визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, каким методом они планируют захватывать Крым — дипломатическим или военным. "Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной", — добавил замглавы Минобороны Украины.В середине июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будут переданы еще четыре такие системы. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны Российской Федерации, как минимум две установки HIMARS уничтожены.Президент Владимир Путин ранее заявил, что Кремль в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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