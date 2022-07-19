10:07 19.07.2022 (обновлено: 10:24 19.07.2022)
Медведев о накачке Украине оружием: США нужен новый Афганистан
Зампред Совбеза Медведев о накачке Украине оружием: США нужен новый Афганистан
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим, несмотря на свое недавнее фиаско в Афганистане, а Пентагон все отрицает и путается в показаниях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 миллиардов долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что "кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились", а серые схемы по продаже оружия в третьи страны - нет, поскольку они, по словам Медведева, приносят "много "зелени".
"Несмотря на трухлявый хаос в "Незалежной", поставки "погибельного металла" туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает всё больше дорогостоящего вооружения", - добавил зампред Совбеза.
Он отметил, что "Пентагон предсказуемо всё отрицает, судорожно врёт и бездарно путается в показаниях".
"При этом любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, ещё недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на сокровенное – бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами", - написал зампред Совбеза.
Он указал на то, что в этом смысле примеры из истории говорят не в пользу Соединённых Штатов.
"Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома. "Сонный Джо", кстати, уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената. Так что опыт секретных сделок на крови там существенный", - заключил Медведев.