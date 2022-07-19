https://ria.ru/20220719/ukraina-1803380575.html

Медведев о накачке Украине оружием: США нужен новый Афганистан

Медведев о накачке Украине оружием: США нужен новый Афганистан - РИА Новости, 19.07.2022

Медведев о накачке Украине оружием: США нужен новый Афганистан

Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим, несмотря на свое недавнее фиаско в Афганистане, а Пентагон все отрицает и... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:07

2022-07-19T10:07

2022-07-19T10:24

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим, несмотря на свое недавнее фиаско в Афганистане, а Пентагон все отрицает и путается в показаниях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 миллиардов долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он добавил, что "кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились", а серые схемы по продаже оружия в третьи страны - нет, поскольку они, по словам Медведева, приносят "много "зелени"."Несмотря на трухлявый хаос в "Незалежной", поставки "погибельного металла" туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает всё больше дорогостоящего вооружения", - добавил зампред Совбеза.Он отметил, что "Пентагон предсказуемо всё отрицает, судорожно врёт и бездарно путается в показаниях"."При этом любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, ещё недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз. Ибо покусилась она на сокровенное – бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами", - написал зампред Совбеза.Он указал на то, что в этом смысле примеры из истории говорят не в пользу Соединённых Штатов."Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома. "Сонный Джо", кстати, уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената. Так что опыт секретных сделок на крови там существенный", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803186894.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий медведев, украина, сша