https://ria.ru/20220719/ukraina-1803378253.html

СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.07.2022

СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

Украина в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" cо ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:54

2022-07-19T09:54

2022-07-19T12:58

алексей данилов

владимир путин

сергей лавров

киев

россия

украина

нато

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792470795_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_1c44d7f8961433185884aa637f53e909.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" cо ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова."В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве Кремля заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220717/kiev-1803035645.html

https://ria.ru/20220718/himars-1803320081.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей данилов, владимир путин, сергей лавров, киев, россия, украина, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире