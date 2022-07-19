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СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.07.2022
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СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS
СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS - РИА Новости, 19.07.2022
СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS
Украина в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" cо ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:54
2022-07-19T12:58
алексей данилов
владимир путин
сергей лавров
киев
россия
украина
нато
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" cо ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова."В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве Кремля заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220717/kiev-1803035645.html
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алексей данилов, владимир путин, сергей лавров, киев, россия, украина, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
09:54 19.07.2022 (обновлено: 12:58 19.07.2022)
 
СНБО: Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

Секретарь СНБО Данилов: Украина может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

CC0 / Lance Cpl. Ronald Stauffer / Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
CC0 / Lance Cpl. Ronald Stauffer /
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" cо ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
"В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве Кремля заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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