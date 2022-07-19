https://ria.ru/20220719/ugroza-1803354822.html

В США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

В США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций - РИА Новости, 19.07.2022

В США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

США совместно с десятками союзников "взыщут" с Китая "высокую цену", если официальный Пекин начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T02:12

2022-07-19T02:12

2022-07-19T11:52

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США совместно с десятками союзников "взыщут" с Китая "высокую цену", если официальный Пекин начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.По его словам, пока американцы таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.Тайная помощьДиректор Национальной разведки США Аврил Хейнс ранее выступила с утверждением, что Китай за кулисами различными способами якобы оказывает России помощь на фоне ситуации вокруг Украины.При этом ранее представители властей США неизменно подчеркивали, что не видят признаков оказания Китаем поддержки России в ситуации вокруг Украины."Что мы наблюдаем, так это то, что Китай за кулисами помогает России различными способами. Иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно", — сказала Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.Таким образом она ответила на вопрос о том, видят ли в Вашингтоне признаки оказания Пекином материальной поддержки Москве в свете проводимой ею спецоперации на Украине, в том числе помощи с обходом антироссийских санкций.Обречены на провалПопытки США "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил ранее замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев."Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России", — сказал он.Зайцев добавил, что "на КНР оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере, и те, кто его осуществляет, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира"."Подобные заходы являются ярким проявлением усиливающихся попыток Вашингтона разрушить стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Констатируем, что взаимодействие наших государств, достигшее беспрецедентно высокого уровня, успешно проходит испытание на прочность. Подобная тактика обречена на провал", — отметил он.Законные интересы КитаяКак заявлял в конце июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, третьи стороны не должны вмешиваться или ограничивать торгово-экономическое сотрудничество России и Китая."Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, которое не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьей стороны", — заявил дипломат.Он подчеркнул, что США, разбираясь в своих отношениях с Россией, не должны наносить ущерб законным интересам Китая."Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, отменить соответствующие ограничительные меры, прекратить применять экстерриториальную юрисдикцию и вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний. КНР примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", — указал он.Антироссийские санкцииПосле начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802830823.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

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