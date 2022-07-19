02:12 19.07.2022 (обновлено: 11:52 19.07.2022)
В США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций
Представитель Госдепа США Прайс пригрозил КНР последствиями за обход санкций против России
© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США совместно с десятками союзников "взыщут" с Китая "высокую цену", если официальный Пекин начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
"Поставки оружия или любое содействие со стороны КНР России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и финансовых мер <...> повлечет за собой очень высокую цену, которую взыщут не только США, но США, действующие совместно с десятками стран по всему миру", — сказал Прайс.
По его словам, пока американцы таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.
Тайная помощь
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс ранее выступила с утверждением, что Китай за кулисами различными способами якобы оказывает России помощь на фоне ситуации вокруг Украины.
При этом ранее представители властей США неизменно подчеркивали, что не видят признаков оказания Китаем поддержки России в ситуации вокруг Украины.
"Что мы наблюдаем, так это то, что Китай за кулисами помогает России различными способами. Иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно", — сказала Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.
Таким образом она ответила на вопрос о том, видят ли в Вашингтоне признаки оказания Пекином материальной поддержки Москве в свете проводимой ею спецоперации на Украине, в том числе помощи с обходом антироссийских санкций.
При этом ранее представители властей США неизменно подчеркивали, что не видят признаков оказания Китаем поддержки России в ситуации вокруг Украины.
"Что мы наблюдаем, так это то, что Китай за кулисами помогает России различными способами. Иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно", — сказала Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.
Таким образом она ответила на вопрос о том, видят ли в Вашингтоне признаки оказания Пекином материальной поддержки Москве в свете проводимой ею спецоперации на Украине, в том числе помощи с обходом антироссийских санкций.
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Обречены на провал
Попытки США "наказать" Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил ранее замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.
"Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России", — сказал он.
Зайцев добавил, что "на КНР оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере, и те, кто его осуществляет, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира".
"Подобные заходы являются ярким проявлением усиливающихся попыток Вашингтона разрушить стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Констатируем, что взаимодействие наших государств, достигшее беспрецедентно высокого уровня, успешно проходит испытание на прочность. Подобная тактика обречена на провал", — отметил он.
"Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России", — сказал он.
Зайцев добавил, что "на КНР оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере, и те, кто его осуществляет, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира".
"Подобные заходы являются ярким проявлением усиливающихся попыток Вашингтона разрушить стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Констатируем, что взаимодействие наших государств, достигшее беспрецедентно высокого уровня, успешно проходит испытание на прочность. Подобная тактика обречена на провал", — отметил он.
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Законные интересы Китая
Как заявлял в конце июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, третьи стороны не должны вмешиваться или ограничивать торгово-экономическое сотрудничество России и Китая.
"Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, которое не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьей стороны", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что США, разбираясь в своих отношениях с Россией, не должны наносить ущерб законным интересам Китая.
"Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, отменить соответствующие ограничительные меры, прекратить применять экстерриториальную юрисдикцию и вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний. КНР примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", — указал он.
"Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, которое не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьей стороны", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что США, разбираясь в своих отношениях с Россией, не должны наносить ущерб законным интересам Китая.
"Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, отменить соответствующие ограничительные меры, прекратить применять экстерриториальную юрисдикцию и вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний. КНР примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", — указал он.
Антироссийские санкции
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.