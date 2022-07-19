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Полякам выплатят компенсации из-за подорожания угля - РИА Новости, 19.07.2022
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Полякам выплатят компенсации из-за подорожания угля
Полякам выплатят компенсации из-за подорожания угля - РИА Новости, 19.07.2022
Полякам выплатят компенсации из-за подорожания угля
Граждане Польши получат по три тысячи злотых (около 640 долларов) в качестве компенсации за подорожавший уголь, сообщила журналистам министр климата и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:46
2022-07-19T18:49
анджей дуда
москва
польша
россия
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Граждане Польши получат по три тысячи злотых (около 640 долларов) в качестве компенсации за подорожавший уголь, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды Анна Москва."Мы ввели в действие закон с системой рекомпенсаций, который предполагает, что предприниматели, импортирующие уголь, обратятся за рекомпенсациями разницы цен импорта и цен прошлого года – около тысячи злотых за тонну. Мы не заметили избыточной заинтересованности этим инструментом и решили напрямую поддержать получателей угля", - сказала Москва."Сегодня на совете министров мы предложили решение, которое вводит непосредственную компенсацию. Она будет выплачиваться в сумме трех тысяч злотых на каждое домохозяйство, которое имеет источник отопления, работающий на угле", - пояснила министр.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.В свою очередь президент страны Анджей Дуда подписал закон о компенсациях фирмам, которые будут продавать уголь индивидуальным потребителям по цене не выше 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, однако с реализацией данного закона возникли проблемы. Например, во время посещения в воскресенье Щецинского района местные жители задали премьер-министру Матеушу Моравецкому вопрос, где можно купить уголь по этой цене и почему в районе из трех складов угля работает только один, который предлагает уголь по 2,9 тысяч злотых (около 620 долларов) за тонну.
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анджей дуда, москва, польша, россия, матеуш моравецкий
18:46 19.07.2022 (обновлено: 18:49 19.07.2022)
 
Полякам выплатят компенсации из-за подорожания угля

Министр климата Польши Анна Москва: поляки получат по 640 долларов из-за подорожания угля

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Граждане Польши получат по три тысячи злотых (около 640 долларов) в качестве компенсации за подорожавший уголь, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды Анна Москва.
"Мы ввели в действие закон с системой рекомпенсаций, который предполагает, что предприниматели, импортирующие уголь, обратятся за рекомпенсациями разницы цен импорта и цен прошлого года – около тысячи злотых за тонну. Мы не заметили избыточной заинтересованности этим инструментом и решили напрямую поддержать получателей угля", - сказала Москва.
"Сегодня на совете министров мы предложили решение, которое вводит непосредственную компенсацию. Она будет выплачиваться в сумме трех тысяч злотых на каждое домохозяйство, которое имеет источник отопления, работающий на угле", - пояснила министр.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
В свою очередь президент страны Анджей Дуда подписал закон о компенсациях фирмам, которые будут продавать уголь индивидуальным потребителям по цене не выше 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, однако с реализацией данного закона возникли проблемы. Например, во время посещения в воскресенье Щецинского района местные жители задали премьер-министру Матеушу Моравецкому вопрос, где можно купить уголь по этой цене и почему в районе из трех складов угля работает только один, который предлагает уголь по 2,9 тысяч злотых (около 620 долларов) за тонну.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Анджей ДудаМоскваПольшаРоссияМатеуш Моравецкий
 
 
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