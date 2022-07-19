18:46 19.07.2022 (обновлено: 18:49 19.07.2022)
Полякам выплатят компенсации из-за подорожания угля
Министр климата Польши Анна Москва: поляки получат по 640 долларов из-за подорожания угля
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Граждане Польши получат по три тысячи злотых (около 640 долларов) в качестве компенсации за подорожавший уголь, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды Анна Москва.
"Мы ввели в действие закон с системой рекомпенсаций, который предполагает, что предприниматели, импортирующие уголь, обратятся за рекомпенсациями разницы цен импорта и цен прошлого года – около тысячи злотых за тонну. Мы не заметили избыточной заинтересованности этим инструментом и решили напрямую поддержать получателей угля", - сказала Москва.
"Сегодня на совете министров мы предложили решение, которое вводит непосредственную компенсацию. Она будет выплачиваться в сумме трех тысяч злотых на каждое домохозяйство, которое имеет источник отопления, работающий на угле", - пояснила министр.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
В свою очередь президент страны Анджей Дуда подписал закон о компенсациях фирмам, которые будут продавать уголь индивидуальным потребителям по цене не выше 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, однако с реализацией данного закона возникли проблемы. Например, во время посещения в воскресенье Щецинского района местные жители задали премьер-министру Матеушу Моравецкому вопрос, где можно купить уголь по этой цене и почему в районе из трех складов угля работает только один, который предлагает уголь по 2,9 тысяч злотых (около 620 долларов) за тонну.