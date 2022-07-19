https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь

Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь - РИА Новости, 19.07.2022

Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь

В ЕС вспомнили про самое "грязное" ископаемое топливо — уголь. Жесткая климатическая политика не помешала: снова запускают давно закрытые шахты и... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:00

2022-07-19T07:58

экономика

европа

евросоюз

природный газ

сжиженный природный газ

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729714759_0:265:3112:2016_1920x0_80_0_0_47541744f2e6f2d4c4fd786b9fa991d8.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС вспомнили про самое "грязное" ископаемое топливо — уголь. Жесткая климатическая политика не помешала: снова запускают давно закрытые шахты и электростанции. Обстановка накалилась до предела. Венгрия уже объявила ЧС, ограничив экспорт газа. Более того, танкеры не доходят до бедных стран — их разворачивают в Европу. Уголь тоже резко подорожал: 400 долларов за тонну — абсолютный рекорд.Сроки названыВ ФРГ, похоже, определились со сроками отказа от российского сырья. По данным Reuters (агентство ссылается на замминистра финансов Йорга Кукиса), ведущая экономика ЕС с августа полностью прекратит закупки угля, а с 31 декабря откажется и от нефти. Амбициозные планы, особенно c учетом острого дефицита энергоресурсов и последствий, к которым это привело.В ЕС оказались перед выбором: европейская солидарность или собственные, национальные интересы. Венгрия определилась первой: ввела "режим ЧС в сфере энергетики". Как пояснил руководитель канцелярии премьера Гергей Гуйяш, экспорт энергоносителей отныне запрещен "в большинстве случаев", а также поставлена задача "закупить дополнительный природный газ на рынке, чтобы восполнить запасы"."В последние дни стало ясно, что газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон", — отметил он.Одеяло на себяЗапрет экспорта энергоносителей противоречит правилам Евросоюза, одобренным в 2017-м. Суть такова: по энергоресурсам в приоритете — потребители, домохозяйства и малый бизнес. При этом страны должны действовать солидарно."Если станет очень холодно, пойдут такие разговоры: "У нас есть газ, и мы примем экстренные меры — запретим экспорт", — предполагал Марко Альвера, гендиректор итальянской энергетической инфраструктурной компании Snam SpA.Второй — менее экстремальный — вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые, такие как Германия, которые в состоянии покупать ресурсы по высоким ценам.Отобрать у бедныхТакое впечатление, что сейчас реализуются сразу оба сценария. Развивающиеся рынки — от Индии до Бразилии — не могут конкурировать с европейцами за СПГ по ценам и потому вынуждены сокращать импорт.По информации консалтинговой компании Wood Mackenzie, с 1 января до 19 июня импорт СПГ в Европу вырос на 49%, а в Индию, Китай и Пакистан — сократился на 15-21%.Эксперты утверждают, что производители перестали исполнять долгосрочные контракты: проще заплатить неустойку, но продать газ втридорога в Европу. Так, по сведениям WSJ, итальянская Eni недопоставила в Пакистан пять партий.Угольный переходСитуация действительно непростая: если на российский газ приходилось более 40% общего потребления в Европе, то на уголь — 46%.Крупнейшие экономики мира — США, ЕС, Китай — наращивают краткосрочные закупки угля, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Больше всего приобретает Германия, хотя в Берлине обещали к 2030-му полностью отказаться от этого топлива.По данным энергетического директората ЕС, доля электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания угля, в европейских странах в четвертом квартале 2021-го подскочила на 19% в годовом выражении. В первом квартале 2022-го уголь оставался главным источником энергии в Германии — 31,5%.Где братьЧтобы заместить российские поставки, Германия, Австрия, Польша, Нидерланды, Греция расконсервируют заброшенные угольные шахты и электростанции.Однако возникла проблема. Половина шахт выработали ресурс, новые не открывались, на тех, что остались, сложно нарастить производство — их нужно модернизировать, а это время и деньги."Судя по всему, модернизация угольной промышленности и поиск месторождений больше не привлекают инвесторов", — указывает Элиф Гундузиели, старший координатор энергетической политики в Европейском агентстве по изменению климата.Ограниченное предложение и внезапная глобальная конкуренция за "грязное" топливо привели к тому, что в июне cпотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл, ключевом поставщике в Азию, превысили 400 долларов за тонну.Отказ Европы от российского угля аналитики считают стратегической ошибкой.Едва ли Германии удастся закупить нужные объемы в США, Австралии, Казахстане или еще где-то — практически во всех крупных угледобывающих странах мощности загружены под завязку, добавил эксперт. Придется конкурировать с Индией и Китаем.Это не только разгонит цены — уголь рискует стать "золотым", но и развернет вспять всю европейскую климатическую повестку.

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/energetika-1802244579.html

https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html

https://ria.ru/20220718/uniper-1803298233.html

https://ria.ru/20220714/polsha-1802505988.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, евросоюз, природный газ, сжиженный природный газ, санкции, россия