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Украинские военные нанесли по Херсонской области около 3,7 тысячи ударов

Украинские военные нанесли по Херсонской области около 3,7 тысячи ударов - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские военные нанесли по Херсонской области около 3,7 тысячи ударов

Украина за время спецоперации нанесла по Херсонской области около 3700 ракетно-артиллерийских ударов, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:38

2022-07-19T15:38

2022-07-19T15:53

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

нато

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украина за время спецоперации нанесла по Херсонской области около 3700 ракетно-артиллерийских ударов, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, в области усиливается система противовоздушной обороны.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803404916.html

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в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, нато, россия