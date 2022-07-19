15:38 19.07.2022 (обновлено: 15:53 19.07.2022)
Украинские военные нанесли по Херсонской области около 3,7 тысячи ударов
Власти Херсонской области: ВСУ нанесли по региону около 3,7 тысячи артиллерийских ударов
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Украина за время спецоперации нанесла по Херсонской области около 3700 ракетно-артиллерийских ударов, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Общее количество нанесенных ракетно-артиллерийских ударов по территории Херсонской области с начала специальной военной операции составляет около 3700 ударов. Сейчас ситуация стабильна. Я не скажу, что чаще эти удары наносятся, сейчас просто используется высокоточное оружие", - сказал Стремоусов в эфире "Первого канала".
По его словам, в области усиливается система противовоздушной обороны.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.