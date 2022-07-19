https://ria.ru/20220719/tury-1803386728.html

Туроператоры рассказали, куда россияне полетят отдыхать этой зимой

Туроператоры рассказали, куда россияне полетят отдыхать этой зимой - РИА Новости, 19.07.2022

Туроператоры рассказали, куда россияне полетят отдыхать этой зимой

Российские туроператоры начали продажи туров на осенне-зимний сезон, высокий спрос фиксируют в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:58

2022-07-19T13:58

2022-07-19T13:58

туризм

новости - туризм

турция

мальдивы

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

осень

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763063977_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_244efe3ded0fb917c170fbf8c03ec646.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Марина Первухина. Российские туроператоры начали продажи туров на осенне-зимний сезон, высокий спрос фиксируют в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли.Он также отметил, что в зимнем сезоне будет активно представлена Турция с турами в Каппадокию и Стамбул, которые в этот период традиционно пользуются популярностью.В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" указали, что сейчас бронирования "зимней" Турции идут полным ходом, в топе — элитные отели с заездами на Новый год. Больше всего заявок приходит из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.Также представители отрасли фиксируют высокий спрос на поездки на Мальдивы, в ОАЭ и Таиланд. Кроме того, в зимнем ассортименте компаний есть туры в Египет, Армению, Узбекистан, Бахрейн, Катар, Иран, Малайзию, Филиппины, Японию, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Оман и на Шри-Ланку. "Хэдлайнером может стать Египет, потому что он будет максимально доступным по цене", — говорят в пресс-службе Tez Tour, добавив, что спрос на это направление в этом сезоне будет явно превышать предложение.

https://ria.ru/20220719/goroda-1803367595.html

турция

мальдивы

россия

оаэ

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, мальдивы, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), осень, новый год, туризм, туристы, отдых, оаэ, anex tour, интурист, египет