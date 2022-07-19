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Туроператоры рассказали, куда россияне полетят отдыхать этой зимой
Туроператоры рассказали, куда россияне полетят отдыхать этой зимой - РИА Новости, 19.07.2022
Туроператоры рассказали, куда россияне полетят отдыхать этой зимой
Российские туроператоры начали продажи туров на осенне-зимний сезон, высокий спрос фиксируют в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:58
2022-07-19T13:58
2022-07-19T13:58
туризм
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турция
мальдивы
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
осень
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Марина Первухина. Российские туроператоры начали продажи туров на осенне-зимний сезон, высокий спрос фиксируют в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли.Он также отметил, что в зимнем сезоне будет активно представлена Турция с турами в Каппадокию и Стамбул, которые в этот период традиционно пользуются популярностью.В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" указали, что сейчас бронирования "зимней" Турции идут полным ходом, в топе — элитные отели с заездами на Новый год. Больше всего заявок приходит из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.Также представители отрасли фиксируют высокий спрос на поездки на Мальдивы, в ОАЭ и Таиланд. Кроме того, в зимнем ассортименте компаний есть туры в Египет, Армению, Узбекистан, Бахрейн, Катар, Иран, Малайзию, Филиппины, Японию, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Оман и на Шри-Ланку. "Хэдлайнером может стать Египет, потому что он будет максимально доступным по цене", — говорят в пресс-службе Tez Tour, добавив, что спрос на это направление в этом сезоне будет явно превышать предложение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, турция, мальдивы, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), осень, новый год, туризм, туристы, отдых, оаэ, anex tour, интурист, египет
Туроператоры рассказали, куда россияне полетят отдыхать этой зимой
Туроператоры: на осенне-зимний сезон россияне чаще всего покупают путевки в Турцию и ОАЭ
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Марина Первухина. Российские туроператоры начали продажи туров на осенне-зимний сезон, высокий спрос фиксируют в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Пока это страны, с которыми сохранено прямое авиасообщение, или в наличии достаточно транзитных направлений. В первую очередь, Арабские Эмираты, куда планируется одна из самых больших перевозок. Начались продажи Мальдив, глубина бронирований достигает новогодних праздников. Россияне стараются купить пораньше по выгодному курсу", — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Он также отметил, что в зимнем сезоне будет активно представлена Турция с турами в Каппадокию и Стамбул, которые в этот период традиционно пользуются популярностью.
В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" указали, что сейчас бронирования "зимней" Турции идут полным ходом, в топе — элитные отели с заездами на Новый год. Больше всего заявок приходит из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
Также представители отрасли фиксируют высокий спрос на поездки на Мальдивы, в ОАЭ и Таиланд.
Кроме того, в зимнем ассортименте компаний есть туры в Египет, Армению, Узбекистан, Бахрейн, Катар, Иран, Малайзию, Филиппины, Японию, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Оман и на Шри-Ланку.
"Хэдлайнером может стать Египет, потому что он будет максимально доступным по цене", — говорят в пресс-службе Tez Tour, добавив, что спрос на это направление в этом сезоне будет явно превышать предложение.