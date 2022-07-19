https://ria.ru/20220719/tribunal-1803383926.html

Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками

Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками - РИА Новости, 19.07.2022

Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:22

2022-07-19T10:22

2022-07-19T10:22

в мире

наталья никонорова

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

оон

мид днр

сергей вершинин

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками."Я считаю, что чем шире будет такое представительство, тем лучше", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли Россия необходимым привлекать к такому трибуналу ООН либо другие международные организации."Но давайте оставаться на почве реальности. Это означает, что надо фиксировать все преступления против мирного населения в ДНР, ЛНР и на собственно украинских территориях, чтобы призвать к ответственности всех тех, кто это устроил", - подчеркнул он.По его мнению, "чем шире будет об этом знание, чем больше людей будет в это вовлечены, тем лучше".Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.

https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803373838.html

https://ria.ru/20220712/ustav-1802053079.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, мид днр, сергей вершинин