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Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками - РИА Новости, 19.07.2022
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Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками
Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками - РИА Новости, 19.07.2022
Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:22
2022-07-19T10:22
в мире
наталья никонорова
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
оон
мид днр
сергей вершинин
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками."Я считаю, что чем шире будет такое представительство, тем лучше", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли Россия необходимым привлекать к такому трибуналу ООН либо другие международные организации."Но давайте оставаться на почве реальности. Это означает, что надо фиксировать все преступления против мирного населения в ДНР, ЛНР и на собственно украинских территориях, чтобы призвать к ответственности всех тех, кто это устроил", - подчеркнул он.По его мнению, "чем шире будет об этом знание, чем больше людей будет в это вовлечены, тем лучше".Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803373838.html
https://ria.ru/20220712/ustav-1802053079.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, мид днр, сергей вершинин
10:22 19.07.2022
 
Вершинин выступил за международное участие в суде над украинскими боевиками

Вершинин выступил за участие международных структур в трибунале над украинскими боевиками

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.
"Я считаю, что чем шире будет такое представительство, тем лучше", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли Россия необходимым привлекать к такому трибуналу ООН либо другие международные организации.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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"Но давайте оставаться на почве реальности. Это означает, что надо фиксировать все преступления против мирного населения в ДНР, ЛНР и на собственно украинских территориях, чтобы призвать к ответственности всех тех, кто это устроил", - подчеркнул он.
По его мнению, "чем шире будет об этом знание, чем больше людей будет в это вовлечены, тем лучше".
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Донецкая Народная республика активно работает с Луганской Народной республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. По ее словам, логичным шагом будет участие представителей РФ в этом трибунале. Кроме того, отметила она, власти ДНР предложили Сирии направить своих представителей для участия, получив при этом "предварительный интерес и одобрение" со стороны Дамаска.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 18:22Специальная военная операция на Украине
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала
 
В миреНаталья НиконороваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияООНМИД ДНРСергей Вершинин
 
 
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