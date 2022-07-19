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В МИД назвали требования Кулебы о трибунале над Россией беспочвенными - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/tribunal-1803379826.html
В МИД назвали требования Кулебы о трибунале над Россией беспочвенными
В МИД назвали требования Кулебы о трибунале над Россией беспочвенными - РИА Новости, 19.07.2022
В МИД назвали требования Кулебы о трибунале над Россией беспочвенными
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал беспочвенными рассуждения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о необходимости создать трибунал против России... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:05
2022-07-19T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал беспочвенными рассуждения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о необходимости создать трибунал против России по событиям в этой стране – расследовать нужно преступления киевского режима.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России."Мы таких заявлений слышали уже много - к сожалению, они повторяются со стороны киевского режима", - сказал Вершинин, комментируя по просьбе РИА Новости инициативу Кулебы по трибуналу. "Речь идет на самом деле об открытой кампании против России - кампании давления и искажения действительности. Эти обвинения, конечно же, беспочвенны", - подчеркнул замглавы МИД РФ.Он напомнил, что "с начала Специальной военной операции российские и союзные войска обезвредили свыше 60 тысяч мин и взрывоопасных предметов, которые оставили украинцы на этой территории". "Это конкретные факты. На таких минах и опасных устройствах подрываются в основном мирные люди. Вот за это как раз надо наказывать. За то, что идет обстрел гражданских объектов вслепую в Донбассе. И в этом смысле я считаю, что нам надо, может быть, даже четче ставить вопрос (я знаю, что созданы специальные комиссии в Донецке и Луганске) о расследовании преступлений киевского режима, который бьет по гражданским объектам, использует их", - подчеркнул он.В то же время Вершинин указал, что "многие западные партнеры не хотят обращать на это внимания, хотят жить своей версией событий, которая абсолютно не соответствует действительности".
https://ria.ru/20220714/kosachev-1802554624.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, ситуация в днр и лнр
10:05 19.07.2022
 
В МИД назвали требования Кулебы о трибунале над Россией беспочвенными

Замглавы МИД Вершинин назвал требования Кулебы о трибунале над Россией беспочвенными

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал беспочвенными рассуждения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о необходимости создать трибунал против России по событиям в этой стране – расследовать нужно преступления киевского режима.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 20:05
Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России
"Мы таких заявлений слышали уже много - к сожалению, они повторяются со стороны киевского режима", - сказал Вершинин, комментируя по просьбе РИА Новости инициативу Кулебы по трибуналу. "Речь идет на самом деле об открытой кампании против России - кампании давления и искажения действительности. Эти обвинения, конечно же, беспочвенны", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он напомнил, что "с начала Специальной военной операции российские и союзные войска обезвредили свыше 60 тысяч мин и взрывоопасных предметов, которые оставили украинцы на этой территории". "Это конкретные факты. На таких минах и опасных устройствах подрываются в основном мирные люди. Вот за это как раз надо наказывать. За то, что идет обстрел гражданских объектов вслепую в Донбассе. И в этом смысле я считаю, что нам надо, может быть, даже четче ставить вопрос (я знаю, что созданы специальные комиссии в Донецке и Луганске) о расследовании преступлений киевского режима, который бьет по гражданским объектам, использует их", - подчеркнул он.
В то же время Вершинин указал, что "многие западные партнеры не хотят обращать на это внимания, хотят жить своей версией событий, которая абсолютно не соответствует действительности".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ВершининСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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