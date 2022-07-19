https://ria.ru/20220719/transport-1803500974.html

Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли

Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли - РИА Новости, 19.07.2022

Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надо продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:38

2022-07-19T16:38

2022-07-19T16:39

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надо продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли."Нужно продолжать и цифровую трансформацию отрасли. Это необходимо для снижения издержек и ускорения грузо- и пассажиропотоков, а также как инструмент повышения общей эффективности работы", - сказал он на стратегической сессии по развитию транспорта.Мишустин также отметил важность бесперебойной подготовки квалифицированного персонала, а также сохранения кадрового костяка отрасли в условиях внешнего давления."Стабильная работа транспортного комплекса – это одно из обязательных условий функционирования любого государства, тем более такого большого, как Россия. Важно добиваться положительных изменений по всем направлениям, несмотря на вызовы, которые несут действия недружественных государств. Это необходимо для обеспечения достойной жизни миллионов наших граждан, развития самой отрасли и экономики в целом, сохранения нашей страны, как важного участника системы глобальной торговли", - подчеркнул Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/putin-1803297305.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин