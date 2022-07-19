https://ria.ru/20220719/transport-1803500974.html
Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли
Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли - РИА Новости, 19.07.2022
Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надо продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:38
2022-07-19T16:38
2022-07-19T16:39
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надо продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли."Нужно продолжать и цифровую трансформацию отрасли. Это необходимо для снижения издержек и ускорения грузо- и пассажиропотоков, а также как инструмент повышения общей эффективности работы", - сказал он на стратегической сессии по развитию транспорта.Мишустин также отметил важность бесперебойной подготовки квалифицированного персонала, а также сохранения кадрового костяка отрасли в условиях внешнего давления."Стабильная работа транспортного комплекса – это одно из обязательных условий функционирования любого государства, тем более такого большого, как Россия. Важно добиваться положительных изменений по всем направлениям, несмотря на вызовы, которые несут действия недружественных государств. Это необходимо для обеспечения достойной жизни миллионов наших граждан, развития самой отрасли и экономики в целом, сохранения нашей страны, как важного участника системы глобальной торговли", - подчеркнул Мишустин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/putin-1803297305.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин
16:38 19.07.2022 (обновлено: 16:39 19.07.2022)
Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли
Премьер Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надо продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли.
"Нужно продолжать и цифровую трансформацию отрасли. Это необходимо для снижения издержек и ускорения грузо- и пассажиропотоков, а также как инструмент повышения общей эффективности работы", - сказал он на стратегической сессии по развитию транспорта.
Мишустин
также отметил важность бесперебойной подготовки квалифицированного персонала, а также сохранения кадрового костяка отрасли в условиях внешнего давления.
"Стабильная работа транспортного комплекса – это одно из обязательных условий функционирования любого государства, тем более такого большого, как Россия. Важно добиваться положительных изменений по всем направлениям, несмотря на вызовы, которые несут действия недружественных государств. Это необходимо для обеспечения достойной жизни миллионов наших граждан, развития самой отрасли и экономики в целом, сохранения нашей страны, как важного участника системы глобальной торговли", - подчеркнул Мишустин.