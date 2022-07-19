https://ria.ru/20220719/torgi-1803436130.html

Биржа Тегерана запустила торги парой иранский риал — рубль

Биржа Тегерана запустила торги парой иранский риал — рубль - РИА Новости, 19.07.2022

Биржа Тегерана запустила торги парой иранский риал — рубль

Валютная биржа Тегерана запустила торги парой "иранский риал/рубль", заявил в понедельник глава центрального банка Ирана Али Салехабади. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:15

2022-07-19T13:15

2022-07-19T13:47

в мире

иран

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Валютная биржа Тегерана запустила торги парой "иранский риал/рубль", заявил в понедельник глава центрального банка Ирана Али Салехабади."Открытие торгов парной валютой "рубль/иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией", - заявил Салехабади.Ранее РФ и Иран пришли к договоренности об использовании национальных валют в межгосударственных отношениях. Одним из них, по словам Салехабади, стало соглашение о продаже рубля по согласованной цене на валютном рынке заявителям этой валюты, в частности, иранским студентам.По его словам, граждане РФ, пребывающие в Иране, также могут воспользоваться данным курсом валютных пар для удовлетворения своих потребностей в иранской валюте. Он пояснил, что база установления парного кура "рубль/иранский риал" будет конкурентной на основе спроса и предложения, как и другие рыночные курсы."Сейчас в России находятся 5 тысяч иранских студентов-медиков, которые смогут удовлетворить свои потребности, открыв сделки в рублях и риалах. Кроме того, страны Центральной Азии, которые работают с рублями, также смогут использовать этот рынок", - добавил Салехабади.

https://ria.ru/20220718/valyuta-1803166379.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, экономика