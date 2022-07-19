13:15 19.07.2022 (обновлено: 13:47 19.07.2022)
Биржа Тегерана запустила торги парой иранский риал — рубль
Валютная биржа Тегерана запустила торги парой иранский риал — рубль
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Валютная биржа Тегерана запустила торги парой "иранский риал/рубль", заявил в понедельник глава центрального банка Ирана Али Салехабади.
"Открытие торгов парной валютой "рубль/иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией", - заявил Салехабади.
Ранее РФ и Иран пришли к договоренности об использовании национальных валют в межгосударственных отношениях. Одним из них, по словам Салехабади, стало соглашение о продаже рубля по согласованной цене на валютном рынке заявителям этой валюты, в частности, иранским студентам.
По его словам, граждане РФ, пребывающие в Иране, также могут воспользоваться данным курсом валютных пар для удовлетворения своих потребностей в иранской валюте. Он пояснил, что база установления парного кура "рубль/иранский риал" будет конкурентной на основе спроса и предложения, как и другие рыночные курсы.
"Сейчас в России находятся 5 тысяч иранских студентов-медиков, которые смогут удовлетворить свои потребности, открыв сделки в рублях и риалах. Кроме того, страны Центральной Азии, которые работают с рублями, также смогут использовать этот рынок", - добавил Салехабади.