https://ria.ru/20220719/tok-1803496061.html
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке - РИА Новости, 19.07.2022
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке
Подросток погиб от удара током из-за задетой удочкой линии электропередачи в Нижегородской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:24
2022-07-19T16:24
2022-07-19T16:24
происшествия
россия
балахна
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Подросток погиб от удара током из-за задетой удочкой линии электропередачи в Нижегородской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Накануне вечером 17-летний юноша вместе со знакомым ловил рыбу на озере в районе улицы Кавказ в Балахне. "При очередном забросе удочки подросток соприкоснулся с линией электропередачи, в результате чего получил удар электричеством. Был доставлен в районную больницу, где в тот же вечер скончался", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следствию предстоит оценить работу сотрудников компании, обслуживавших ЛЭП.
https://ria.ru/20210812/tok-1745465467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, балахна, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке
В Нижегородской области подросток погиб, задев удочкой линию электропередачи