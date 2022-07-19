https://ria.ru/20220719/tok-1803496061.html

В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке

В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке - РИА Новости, 19.07.2022

В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке

Подросток погиб от удара током из-за задетой удочкой линии электропередачи в Нижегородской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:24

2022-07-19T16:24

2022-07-19T16:24

происшествия

россия

балахна

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Подросток погиб от удара током из-за задетой удочкой линии электропередачи в Нижегородской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Накануне вечером 17-летний юноша вместе со знакомым ловил рыбу на озере в районе улицы Кавказ в Балахне. "При очередном забросе удочки подросток соприкоснулся с линией электропередачи, в результате чего получил удар электричеством. Был доставлен в районную больницу, где в тот же вечер скончался", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следствию предстоит оценить работу сотрудников компании, обслуживавших ЛЭП.

https://ria.ru/20210812/tok-1745465467.html

россия

балахна

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, балахна, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)