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В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке - РИА Новости, 19.07.2022
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В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке - РИА Новости, 19.07.2022
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке
Подросток погиб от удара током из-за задетой удочкой линии электропередачи в Нижегородской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:24
2022-07-19T16:24
происшествия
россия
балахна
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Подросток погиб от удара током из-за задетой удочкой линии электропередачи в Нижегородской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Накануне вечером 17-летний юноша вместе со знакомым ловил рыбу на озере в районе улицы Кавказ в Балахне. "При очередном забросе удочки подросток соприкоснулся с линией электропередачи, в результате чего получил удар электричеством. Был доставлен в районную больницу, где в тот же вечер скончался", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следствию предстоит оценить работу сотрудников компании, обслуживавших ЛЭП.
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россия
балахна
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происшествия, россия, балахна, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:24 19.07.2022
 
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке

В Нижегородской области подросток погиб, задев удочкой линию электропередачи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Подросток погиб от удара током из-за задетой удочкой линии электропередачи в Нижегородской области, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Накануне вечером 17-летний юноша вместе со знакомым ловил рыбу на озере в районе улицы Кавказ в Балахне. "При очередном забросе удочки подросток соприкоснулся с линией электропередачи, в результате чего получил удар электричеством. Был доставлен в районную больницу, где в тот же вечер скончался", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следствию предстоит оценить работу сотрудников компании, обслуживавших ЛЭП.
Сотрудники СК РФ на территории школы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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ПроисшествияРоссияБалахнаНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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