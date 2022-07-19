https://ria.ru/20220719/tesla-1803399130.html

Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla из-за рекламы

Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla из-за рекламы - РИА Новости, 19.07.2022

Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla из-за рекламы

Федеральная ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) подала иск против Tesla в земельный суд в Берлине, обвиняя автоконцерн в вводящей в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:20

2022-07-19T11:20

2022-07-19T11:20

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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Федеральная ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) подала иск против Tesla в земельный суд в Берлине, обвиняя автоконцерн в вводящей в заблуждение рекламе об экологическом вкладе при покупке электромобилей, сообщается во вторник в пресс-релизе на сайте правозащитников.Речь по словам ассоциации о рекламе модели Tesla Model 3, где утверждается, что показатели выбросов на километр у данного автомобиля равны нулю. Кроме того в рекламе говорится, что Tesla выступает за миссию по ускорению перехода к устойчивой энергетике и что кредо производителя электромобилей - скорее избавиться от зависимости от ископаемого топлива."В действительности же все обстоит иначе: то, что автомобили Tesla сэкономят в плане выбросов CO 2, дополнительно выбрасывается в атмосферу автомобилями других производителей. И Тесла зарабатывает на этом деньги. По данным компании, только в 2020 году она заработала 1,6 миллиарда долларов на продаже "emission credits" — прав на выбросы, которые позволяют другим производителям превышать ограничения, применяемые к их автопаркам", - заявляет VZBV.В ЕС такие "сообщества по выбросам" создаются путем слияния нескольких производителей, объясняют в ассоциации."Однако перед заказом автомобиля компания (Tesla) предоставляет информацию о продаже прав на выбросы лишь на 30-й странице составленного на английском отчета о совместимости с окружающей средой, который можно было скачать с сайта", - поясняет ассоциация.Таким образом потребители вводятся в заблуждение, что, купив автомобиль, они сократят общий объем выбросов CO 2, что для многих из них является ключевой причиной перейти на электромобиль, подчёркивает VZBV.Ко всему прочему Tesla, по мнению правозащитников, нарушает законы о защите данных прохожих, которые случайно попадают на кадры включающейся в режиме охраны автомобиля камеры.Первый автомобильный завод Tesla в ФРГ был открыт в конце марта в бранденбургском Грюнхайде. В торжественном мероприятии принял участие глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые"), который похвалил "темпы Tesla", подразумевая скорость строительства и введения в эксплуатацию фабрики. -0-

https://ria.ru/20220523/tesla-1790150436.html

https://ria.ru/20220210/tesla-1772105750.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роберт хабек, германия, tesla motors, евросоюз, в мире