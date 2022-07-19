https://ria.ru/20220719/tesla-1803399130.html
Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla из-за рекламы
Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla из-за рекламы - РИА Новости, 19.07.2022
Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla из-за рекламы
Федеральная ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) подала иск против Tesla в земельный суд в Берлине, обвиняя автоконцерн в вводящей в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:20
2022-07-19T11:20
2022-07-19T11:20
роберт хабек
германия
tesla motors
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Федеральная ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) подала иск против Tesla в земельный суд в Берлине, обвиняя автоконцерн в вводящей в заблуждение рекламе об экологическом вкладе при покупке электромобилей, сообщается во вторник в пресс-релизе на сайте правозащитников.Речь по словам ассоциации о рекламе модели Tesla Model 3, где утверждается, что показатели выбросов на километр у данного автомобиля равны нулю. Кроме того в рекламе говорится, что Tesla выступает за миссию по ускорению перехода к устойчивой энергетике и что кредо производителя электромобилей - скорее избавиться от зависимости от ископаемого топлива."В действительности же все обстоит иначе: то, что автомобили Tesla сэкономят в плане выбросов CO 2, дополнительно выбрасывается в атмосферу автомобилями других производителей. И Тесла зарабатывает на этом деньги. По данным компании, только в 2020 году она заработала 1,6 миллиарда долларов на продаже "emission credits" — прав на выбросы, которые позволяют другим производителям превышать ограничения, применяемые к их автопаркам", - заявляет VZBV.В ЕС такие "сообщества по выбросам" создаются путем слияния нескольких производителей, объясняют в ассоциации."Однако перед заказом автомобиля компания (Tesla) предоставляет информацию о продаже прав на выбросы лишь на 30-й странице составленного на английском отчета о совместимости с окружающей средой, который можно было скачать с сайта", - поясняет ассоциация.Таким образом потребители вводятся в заблуждение, что, купив автомобиль, они сократят общий объем выбросов CO 2, что для многих из них является ключевой причиной перейти на электромобиль, подчёркивает VZBV.Ко всему прочему Tesla, по мнению правозащитников, нарушает законы о защите данных прохожих, которые случайно попадают на кадры включающейся в режиме охраны автомобиля камеры.Первый автомобильный завод Tesla в ФРГ был открыт в конце марта в бранденбургском Грюнхайде. В торжественном мероприятии принял участие глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек ("Зеленые"), который похвалил "темпы Tesla", подразумевая скорость строительства и введения в эксплуатацию фабрики. -0-
https://ria.ru/20220523/tesla-1790150436.html
https://ria.ru/20220210/tesla-1772105750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт хабек, германия, tesla motors, евросоюз, в мире
Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla из-за рекламы
Немецкие правозащитники подали в суд на Tesla за вводящую в заблуждение рекламу
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Федеральная ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV) подала иск против Tesla в земельный суд в Берлине, обвиняя автоконцерн в вводящей в заблуждение рекламе об экологическом вкладе при покупке электромобилей, сообщается во вторник в пресс-релизе на сайте правозащитников.
Речь по словам ассоциации о рекламе модели Tesla
Model 3, где утверждается, что показатели выбросов на километр у данного автомобиля равны нулю. Кроме того в рекламе говорится, что Tesla выступает за миссию по ускорению перехода к устойчивой энергетике и что кредо производителя электромобилей - скорее избавиться от зависимости от ископаемого топлива.
"В действительности же все обстоит иначе: то, что автомобили Tesla сэкономят в плане выбросов CO 2, дополнительно выбрасывается в атмосферу автомобилями других производителей. И Тесла зарабатывает на этом деньги. По данным компании, только в 2020 году она заработала 1,6 миллиарда долларов на продаже "emission credits" — прав на выбросы, которые позволяют другим производителям превышать ограничения, применяемые к их автопаркам", - заявляет VZBV.
В ЕС
такие "сообщества по выбросам" создаются путем слияния нескольких производителей, объясняют в ассоциации.
"Однако перед заказом автомобиля компания (Tesla) предоставляет информацию о продаже прав на выбросы лишь на 30-й странице составленного на английском отчета о совместимости с окружающей средой, который можно было скачать с сайта", - поясняет ассоциация.
Таким образом потребители вводятся в заблуждение, что, купив автомобиль, они сократят общий объем выбросов CO 2, что для многих из них является ключевой причиной перейти на электромобиль, подчёркивает VZBV.
Ко всему прочему Tesla, по мнению правозащитников, нарушает законы о защите данных прохожих, которые случайно попадают на кадры включающейся в режиме охраны автомобиля камеры.
Первый автомобильный завод Tesla в ФРГ
был открыт в конце марта в бранденбургском Грюнхайде. В торжественном мероприятии принял участие глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек
("Зеленые"), который похвалил "темпы Tesla", подразумевая скорость строительства и введения в эксплуатацию фабрики. -0-