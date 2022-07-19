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Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
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Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии
Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют под разными названиями, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:45
2022-07-19T23:45
сирия
в мире
иран
россия
турция
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют под разными названиями, говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Ирана по итогам трехстороннего саммита."Выразили свою решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в документе. "Осудили возросшее присутствие и активность террористических групп и аффилированных с ними структур, независимо от их названий, в различных районах Сирии, включая атаки на гражданские объекты, в результате которых гибнут невинные люди", - указывается в нем. Стороны отметили "необходимость полного выполнения всех договоренностей по северной части Сирии".
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сирия, в мире, иран, россия, турция
23:45 19.07.2022
 
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии

Россия, Иран и Турция намерены бороться с терроризмом в САР во всех его проявлениях

© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ Владимира Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Иран
© POOL
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Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют под разными названиями, говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Ирана по итогам трехстороннего саммита.
"Выразили свою решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в документе. "Осудили возросшее присутствие и активность террористических групп и аффилированных с ними структур, независимо от их названий, в различных районах Сирии, включая атаки на гражданские объекты, в результате которых гибнут невинные люди", - указывается в нем. Стороны отметили "необходимость полного выполнения всех договоренностей по северной части Сирии".
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
23:38
Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию
 
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