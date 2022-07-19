https://ria.ru/20220719/terroristy-1803593018.html

Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии

Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022

Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии

Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют под разными названиями, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:45

2022-07-19T23:45

2022-07-19T23:45

сирия

в мире

иран

россия

турция

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют под разными названиями, говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Ирана по итогам трехстороннего саммита."Выразили свою решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в документе. "Осудили возросшее присутствие и активность террористических групп и аффилированных с ними структур, независимо от их названий, в различных районах Сирии, включая атаки на гражданские объекты, в результате которых гибнут невинные люди", - указывается в нем. Стороны отметили "необходимость полного выполнения всех договоренностей по северной части Сирии".

https://ria.ru/20220719/siriya-1803592335.html

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сирия, в мире, иран, россия, турция