https://ria.ru/20220719/terroristy-1803593018.html
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии
Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют под разными названиями, говорится в совместном заявлении,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:45
2022-07-19T23:45
2022-07-19T23:45
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют под разными названиями, говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Ирана по итогам трехстороннего саммита."Выразили свою решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - говорится в документе. "Осудили возросшее присутствие и активность террористических групп и аффилированных с ними структур, независимо от их названий, в различных районах Сирии, включая атаки на гражданские объекты, в результате которых гибнут невинные люди", - указывается в нем. Стороны отметили "необходимость полного выполнения всех договоренностей по северной части Сирии".
https://ria.ru/20220719/siriya-1803592335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, иран, россия, турция
Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии
Россия, Иран и Турция намерены бороться с терроризмом в САР во всех его проявлениях