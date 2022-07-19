https://ria.ru/20220719/tekhnika-1803371591.html

Ретейлеры введут гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику

Ретейлеры введут гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику - РИА Новости, 19.07.2022

Ретейлеры введут гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику

Ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), дадут гарантии на бытовую технику, ввезенную в Россию по параллельному импорту, пишут... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:18

2022-07-19T09:18

2022-07-19T11:33

экономика

технологии

россия

м.видео

эльдорадо

яндекс.маркет

bmw (автомобиль)

skoda octavia

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), дадут гарантии на бытовую технику, ввезенную в Россию по параллельному импорту, пишут "Известия".В объединение входят "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS. Срок гарантийного обслуживания — год, сервисные обязанности возьмут на себя продавцы. На таких условиях будут продаваться смартфоны, ноутбуки, компьютеры и бытовая техника."На нашей территории этот производитель уже не планирует обслуживать свой товар. Ему это и невыгодно — он ушел из страны, поэтому и не готов вкладывать средства в гарантийное обслуживание. Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей", — рассказал президент ассоциации Артем Соколов.Чтобы обеспечить покупателям гарантию, компании создают запасы устройств на случай необходимости замены некачественного товара, а также договариваются о проведении ремонта с сервисными центрами, которые ранее сотрудничали с поставщиками, покинувшими рынок после начала военной операции на Украине.На фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России, Минпромторг ввел параллельный импорт и утвердил перечень товаров, подпадающих под него. В списке — свыше 50 категорий, в том числе автомобили зарубежный марок, электроника вроде Apple, Samsung, Sony, бытовая техника и игровые приставки Xbox и PlayStation.

https://ria.ru/20220718/hm-1803207859.html

https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800465866.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, м.видео, эльдорадо, яндекс.маркет, bmw (автомобиль), skoda octavia, volkswagen touareg