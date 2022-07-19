https://ria.ru/20220719/tegeran-1803481752.html
Путин прилетел в Тегеран
Путин прилетел в Тегеран - РИА Новости, 19.07.2022
Путин прилетел в Тегеран
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у российского лидера запланирована серия встреч с руководством Ирана, а также... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:43
2022-07-19T15:43
2022-07-19T16:26
в мире
иран
россия
владимир путин
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у российского лидера запланирована серия встреч с руководством Ирана, а также трехсторонние переговоры с участием Турции.Сначала Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером Али Хаменеи. Затем глава государства отдельно переговорит с турецким коллегой. После этого состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основными темами переговоров станут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией, а также другие вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.
https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html
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LIVE: Владимир Путин прибывает в Иран с рабочим визитом
LIVE: Владимир Путин прибывает в Иран с рабочим визитом
2022-07-19T15:43
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, владимир путин