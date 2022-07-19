https://ria.ru/20220719/tegeran-1803481752.html

Путин прилетел в Тегеран

Путин прилетел в Тегеран - РИА Новости, 19.07.2022

Путин прилетел в Тегеран

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у российского лидера запланирована серия встреч с руководством Ирана, а также... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:43

2022-07-19T15:43

2022-07-19T16:26

в мире

иран

россия

владимир путин

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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Тегеране, где у российского лидера запланирована серия встреч с руководством Ирана, а также трехсторонние переговоры с участием Турции.Сначала Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером Али Хаменеи. Затем глава государства отдельно переговорит с турецким коллегой. После этого состоятся переговоры в формате Россия — Иран — Турция. Как ожидается, президенты стран сделают по итогам встречи заявление.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, основными темами переговоров станут торгово-экономические связи с Ираном и Турцией, а также другие вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

иран

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Владимир Путин прибывает в Иран с рабочим визитом LIVE: Владимир Путин прибывает в Иран с рабочим визитом 2022-07-19T15:43 true PT32M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, владимир путин