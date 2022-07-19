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Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом - РИА Новости, 19.07.2022
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Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом
Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом - РИА Новости, 19.07.2022
Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом
Генконсульство России в Ченнаи держит на контроле ситуацию с задержанием в порту Индии российского сухогруза, сообщает посольство РФ в Индии. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:54
2022-07-19T17:03
индия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генконсульство России в Ченнаи держит на контроле ситуацию с задержанием в порту Индии российского сухогруза, сообщает посольство РФ в Индии."Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии... Непосредственно на контроле эту ситуацию держит генконсульство России в Ченнаи", - говорится в сообщении посольства.По предварительной информации диппредставительства, действия с задержанием сухогруза связаны с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания "Bunker Partner OU", заявившей о якобы существующей у владельцев судна задолженности."Подчеркиваем, что суд разрешил разгрузку вооружений, поскольку сам груз не имеет отношения к иску. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа", - добавили в посольстве.
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индия, в мире, мид индии, россия
16:54 19.07.2022 (обновлено: 17:03 19.07.2022)
 
Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом

Генконсульство в Ченнаи обратилось в МИД Индии из-за задержания российского сухогруза

© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генконсульство России в Ченнаи держит на контроле ситуацию с задержанием в порту Индии российского сухогруза, сообщает посольство РФ в Индии.
"Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии... Непосредственно на контроле эту ситуацию держит генконсульство России в Ченнаи", - говорится в сообщении посольства.
По предварительной информации диппредставительства, действия с задержанием сухогруза связаны с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания "Bunker Partner OU", заявившей о якобы существующей у владельцев судна задолженности.
"Подчеркиваем, что суд разрешил разгрузку вооружений, поскольку сам груз не имеет отношения к иску. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа", - добавили в посольстве.
Порт в Индии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
11:37
В Индии арестовали российское судно с грузом вооружений, сообщили СМИ
 
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