https://ria.ru/20220719/sukhogruz-1803507497.html

Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом

Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом - РИА Новости, 19.07.2022

Генконсульство в Ченнаи следит за ситуацией с арестованным сухогрузом

Генконсульство России в Ченнаи держит на контроле ситуацию с задержанием в порту Индии российского сухогруза, сообщает посольство РФ в Индии. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:54

2022-07-19T16:54

2022-07-19T17:03

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Генконсульство России в Ченнаи держит на контроле ситуацию с задержанием в порту Индии российского сухогруза, сообщает посольство РФ в Индии."Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии... Непосредственно на контроле эту ситуацию держит генконсульство России в Ченнаи", - говорится в сообщении посольства.По предварительной информации диппредставительства, действия с задержанием сухогруза связаны с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания "Bunker Partner OU", заявившей о якобы существующей у владельцев судна задолженности."Подчеркиваем, что суд разрешил разгрузку вооружений, поскольку сам груз не имеет отношения к иску. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20220719/arest-1803402895.html

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Кирилл Волков

индия, в мире, мид индии, россия