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В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона - РИА Новости, 19.07.2022
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В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона
В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона - РИА Новости, 19.07.2022
В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона
ЕС готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:26
2022-07-19T14:26
экономика
еврокомиссия
евросоюз
газпром
россия
эрик мамер
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. ЕС готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Он комментировал сделанное ранее еврокомиссаром Йоханнесом Ханом заявление о том, что ЕК не ожидает возобновления поставок газа из России в Европу по "Северному потоку"."Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого сценария", - сообщил он."Газпром" 14 июня сообщил о снижении поставок по "Северному потоку", объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах). Сейчас же, с 11 по 21 июля, "Северный поток" остановлен на плановое техобслуживание.Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но представитель министерства экономики ФРГ сказал Рейтер, что это была запасная часть, которая должна была использоваться только с сентября, а значит, ее отсутствие не может быть реальной причиной падения потока газа до проведения технического обслуживания.Немецкая энергокомпания Uniper запросила 8 июля у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. В понедельник, 18 июля, Uniper заявил, что в целях поддержания ликвидности начал отбирать газ из своих хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро - она уже исчерпана.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, газпром, россия, эрик мамер
14:26 19.07.2022
 
В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона

Евросоюз готовится к зиме, исходя из сценария, когда "Газпром" не будет поставлять газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. ЕС готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Он комментировал сделанное ранее еврокомиссаром Йоханнесом Ханом заявление о том, что ЕК не ожидает возобновления поставок газа из России в Европу по "Северному потоку".
"Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого сценария", - сообщил он.
"Газпром" 14 июня сообщил о снижении поставок по "Северному потоку", объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах). Сейчас же, с 11 по 21 июля, "Северный поток" остановлен на плановое техобслуживание.
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Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но представитель министерства экономики ФРГ сказал Рейтер, что это была запасная часть, которая должна была использоваться только с сентября, а значит, ее отсутствие не может быть реальной причиной падения потока газа до проведения технического обслуживания.
Немецкая энергокомпания Uniper запросила 8 июля у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. В понедельник, 18 июля, Uniper заявил, что в целях поддержания ликвидности начал отбирать газ из своих хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро - она уже исчерпана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
06:19
Эксперт: возобновление работы "Северного потока" может снизить цены на газ
 
ЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзГазпромРоссияЭрик Мамер
 
 
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