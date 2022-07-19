https://ria.ru/20220719/stsenariy-1803458443.html

В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона

В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона - РИА Новости, 19.07.2022

В Брюсселе рассказали о худшем сценарии отопительного сезона

ЕС готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу, заявил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:26

2022-07-19T14:26

2022-07-19T14:26

экономика

еврокомиссия

евросоюз

газпром

россия

эрик мамер

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. ЕС готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Он комментировал сделанное ранее еврокомиссаром Йоханнесом Ханом заявление о том, что ЕК не ожидает возобновления поставок газа из России в Европу по "Северному потоку"."Мы работаем над худшим из возможных сценариев, этот сценарий предполагает, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу… Мы готовимся к зимнему периоду, исходя из этого сценария", - сообщил он."Газпром" 14 июня сообщил о снижении поставок по "Северному потоку", объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах). Сейчас же, с 11 по 21 июля, "Северный поток" остановлен на плановое техобслуживание.Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но представитель министерства экономики ФРГ сказал Рейтер, что это была запасная часть, которая должна была использоваться только с сентября, а значит, ее отсутствие не может быть реальной причиной падения потока газа до проведения технического обслуживания.Немецкая энергокомпания Uniper запросила 8 июля у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании. В понедельник, 18 июля, Uniper заявил, что в целях поддержания ликвидности начал отбирать газ из своих хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в 2 миллиарда евро - она уже исчерпана.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

https://ria.ru/20220719/gaz-1803360405.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, еврокомиссия, евросоюз, газпром, россия, эрик мамер