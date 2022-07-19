https://ria.ru/20220719/stolitsa-1803359894.html

Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы

Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы - РИА Новости, 19.07.2022

Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы

Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы страны из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан, сообщила РИА... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:05

2022-07-19T06:05

2022-07-19T09:09

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БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы страны из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева."По итогам встречи президентов наших стран в Москве достигнута договоренность о том, что мы будем наращивать инвестиционное сотрудничество", - сообщила Воробьева.Президент России Владимир Путин 30 июня, выступая после переговоров с посетившим Москву президентом Индонезии Джоко Видодо, заявил о возможностях для российских компаний и Москвы принять участие в реализации масштабного проекта руководства Индонезии по переносу столицы страны на остров Калимантан.Джоко Видодо объявил о планируемом переносе столицы Индонезии из мегаполиса Джакарта в Восточный Калимантан в 2019 году. Власти страны сочли это необходимым из-за перегруженности нынешней столицы, а также в целях ускорения экономического развития Калимантана. Проект, стоимость которого оценивается более чем в 30 миллиардов долларов США, был приостановлен из-за ковидных ограничений и будет возобновлен в течение двух лет.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/g20-1800717531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

индонезия, россия, в мире