06:05 19.07.2022 (обновлено: 09:09 19.07.2022)
Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы
Посол Воробьева: Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы
Джакарта. Архивное фото
БАНГКОК, 19 июл – РИА Новости. Индонезия приглашает Россию принять участие в проекте по переносу столицы страны из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан, сообщила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.
"По итогам встречи президентов наших стран в Москве достигнута договоренность о том, что мы будем наращивать инвестиционное сотрудничество", - сообщила Воробьева.
"В том числе есть хорошие перспективы в Калимантане в связи с планами переноса столицы Индонезии с острова Ява на остров Калимантан. Нас приглашают принять участие, и правительство Москвы проявляет интерес, так что, будем надеяться, что это будет осуществлено", - сказала Воробьева.
Президент России Владимир Путин 30 июня, выступая после переговоров с посетившим Москву президентом Индонезии Джоко Видодо, заявил о возможностях для российских компаний и Москвы принять участие в реализации масштабного проекта руководства Индонезии по переносу столицы страны на остров Калимантан.
Джоко Видодо объявил о планируемом переносе столицы Индонезии из мегаполиса Джакарта в Восточный Калимантан в 2019 году. Власти страны сочли это необходимым из-за перегруженности нынешней столицы, а также в целях ускорения экономического развития Калимантана. Проект, стоимость которого оценивается более чем в 30 миллиардов долларов США, был приостановлен из-за ковидных ограничений и будет возобновлен в течение двух лет.