США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом
В США заявили о готовности к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США нацелены сделать все возможное для освобождения задержанных за рубежом американских граждан, в том числе пойти на "трудные решения", заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы нацелены сделать все что в наших силах, дабы обеспечить освобождение американских граждан, которые удерживаются в заложниках, либо были несправедливо задержаны в других странах. Это, в частности, включает принятие сложных решений", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
В качестве примера одного из таких "сложных" для американской администрации решений Прайс упомянул недавнее возвращение на родину осужденного в России американца Тревора Рида. Последний отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В конце апреля нынешнего года США и Россия провели обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в 2010 году в Либерии, а позже экстрадированного в США.
"Тогда президент (Джо Байден) принял решение лично принять участие в обмене", - напомнил представитель американского дипведомства. По словам Прайса, не только члены администрации США, но и лично глава государства "готовы к принятию трудных решений".