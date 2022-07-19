https://ria.ru/20220719/ssha-1803591107.html

США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом

США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом - РИА Новости, 19.07.2022

США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом

США нацелены сделать все возможное для освобождения задержанных за рубежом американских граждан, в том числе пойти на "трудные решения", заявил во вторник... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:27

2022-07-19T23:27

2022-07-19T23:27

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США нацелены сделать все возможное для освобождения задержанных за рубежом американских граждан, в том числе пойти на "трудные решения", заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.В качестве примера одного из таких "сложных" для американской администрации решений Прайс упомянул недавнее возвращение на родину осужденного в России американца Тревора Рида. Последний отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В конце апреля нынешнего года США и Россия провели обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в 2010 году в Либерии, а позже экстрадированного в США."Тогда президент (Джо Байден) принял решение лично принять участие в обмене", - напомнил представитель американского дипведомства. По словам Прайса, не только члены администрации США, но и лично глава государства "готовы к принятию трудных решений".

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/vooruzheniya-1803589176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, тревор рид, сша, россия