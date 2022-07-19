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США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом - РИА Новости, 19.07.2022
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США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом
США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом - РИА Новости, 19.07.2022
США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом
США нацелены сделать все возможное для освобождения задержанных за рубежом американских граждан, в том числе пойти на "трудные решения", заявил во вторник... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:27
2022-07-19T23:27
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США нацелены сделать все возможное для освобождения задержанных за рубежом американских граждан, в том числе пойти на "трудные решения", заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.В качестве примера одного из таких "сложных" для американской администрации решений Прайс упомянул недавнее возвращение на родину осужденного в России американца Тревора Рида. Последний отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В конце апреля нынешнего года США и Россия провели обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в 2010 году в Либерии, а позже экстрадированного в США."Тогда президент (Джо Байден) принял решение лично принять участие в обмене", - напомнил представитель американского дипведомства. По словам Прайса, не только члены администрации США, но и лично глава государства "готовы к принятию трудных решений".
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в мире, тревор рид, сша, россия
23:27 19.07.2022
 
США готовы к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом

В США заявили о готовности к "трудным решениям" для освобождения своих граждан за рубежом

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. США нацелены сделать все возможное для освобождения задержанных за рубежом американских граждан, в том числе пойти на "трудные решения", заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы нацелены сделать все что в наших силах, дабы обеспечить освобождение американских граждан, которые удерживаются в заложниках, либо были несправедливо задержаны в других странах. Это, в частности, включает принятие сложных решений", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
В качестве примера одного из таких "сложных" для американской администрации решений Прайс упомянул недавнее возвращение на родину осужденного в России американца Тревора Рида. Последний отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В конце апреля нынешнего года США и Россия провели обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в 2010 году в Либерии, а позже экстрадированного в США.
"Тогда президент (Джо Байден) принял решение лично принять участие в обмене", - напомнил представитель американского дипведомства. По словам Прайса, не только члены администрации США, но и лично глава государства "готовы к принятию трудных решений".
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