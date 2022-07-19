https://ria.ru/20220719/ssha-1803440980.html

"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии

"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.07.2022

"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии

Джо Байден опозорился во время поездки в Саудовскую Аравию, нанеся ущерб интересам безопасности США, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Карен... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:29

2022-07-19T13:29

2022-07-19T14:10

в мире

цены на нефть

джамаль хашукджи

адель аль-джубейр

владимир путин

ближний восток

сша

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1493_1920x0_80_0_0_970f1e3b4c5266f7980a2e3d43554571.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Джо Байден опозорился во время поездки в Саудовскую Аравию, нанеся ущерб интересам безопасности США, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Карен Хаус.По словам автора статьи, американский лидер долгое время сам поступательно создавал условия для постоянной дипломатической неловкости, называя Саудовскую Аравию "страной-изгоем", а кронпринца Мухаммеда бин Салмана — убийцей журналиста Джамаля Хашукджи. Скандал вышел на новый виток, когда госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр поспешил заявить, что не помнит подобных заявлений, а Байден фактически обвинил министра во лжи."Вот вам и восстановление американо-саудовского сотрудничества, которое Байден называл целью визита. Эта поездка была хуже, чем упущенная возможность. Она нанесла ущерб интересам безопасности США на Ближнем Востоке, продемонстрировав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие страны Персидского залива не доверяют Соединенным Штатам настолько, чтобы пойти на какие-либо жертвы для возобновления сильно потрепанных отношений", — считает Хаус.Отдельно обозреватель WSJ обратила внимание на отказ президента от официального рукопожатия с кронпринцем. По мнению автора статьи, службы Белого дома должны понести ответственность за столь грубое нарушение протокола.Она также отметила, что Саудовская Аравия направила Вашингтону достаточно ясный сигнал о своей энергетической политике, которую государство не намерено строить с оглядкой на Штаты. "Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд повторил, что любое увеличение добычи нефти будет не саудовским решением, а решением участников сделки ОПЕК+, в которую входит Россия. Это не очень тонкий способ сказать, что Саудовская Аравия будет поддерживать теплые отношения с Владимиром Путиным независимо от того, что думают США", — подытоживается в статье.Энергетический кризис на ЗападеПосле начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды объявили о своем уходе из страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.При этом цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновила исторические максимумы, а в июне вовсе превысила пять долларов за галлон. В январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил американский президент, цены на бензин на автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.

https://ria.ru/20220719/neft-1803362238.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

ближний восток

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джамаль хашукджи, адель аль-джубейр, владимир путин, ближний восток, сша, саудовская аравия