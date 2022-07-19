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"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.07.2022
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"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии
"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.07.2022
"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии
Джо Байден опозорился во время поездки в Саудовскую Аравию, нанеся ущерб интересам безопасности США, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Карен... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:29
2022-07-19T14:10
в мире
цены на нефть
джамаль хашукджи
адель аль-джубейр
владимир путин
ближний восток
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Джо Байден опозорился во время поездки в Саудовскую Аравию, нанеся ущерб интересам безопасности США, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Карен Хаус.По словам автора статьи, американский лидер долгое время сам поступательно создавал условия для постоянной дипломатической неловкости, называя Саудовскую Аравию "страной-изгоем", а кронпринца Мухаммеда бин Салмана — убийцей журналиста Джамаля Хашукджи. Скандал вышел на новый виток, когда госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр поспешил заявить, что не помнит подобных заявлений, а Байден фактически обвинил министра во лжи."Вот вам и восстановление американо-саудовского сотрудничества, которое Байден называл целью визита. Эта поездка была хуже, чем упущенная возможность. Она нанесла ущерб интересам безопасности США на Ближнем Востоке, продемонстрировав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие страны Персидского залива не доверяют Соединенным Штатам настолько, чтобы пойти на какие-либо жертвы для возобновления сильно потрепанных отношений", — считает Хаус.Отдельно обозреватель WSJ обратила внимание на отказ президента от официального рукопожатия с кронпринцем. По мнению автора статьи, службы Белого дома должны понести ответственность за столь грубое нарушение протокола.Она также отметила, что Саудовская Аравия направила Вашингтону достаточно ясный сигнал о своей энергетической политике, которую государство не намерено строить с оглядкой на Штаты. "Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд повторил, что любое увеличение добычи нефти будет не саудовским решением, а решением участников сделки ОПЕК+, в которую входит Россия. Это не очень тонкий способ сказать, что Саудовская Аравия будет поддерживать теплые отношения с Владимиром Путиным независимо от того, что думают США", — подытоживается в статье.Энергетический кризис на ЗападеПосле начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды объявили о своем уходе из страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.При этом цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновила исторические максимумы, а в июне вовсе превысила пять долларов за галлон. В январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил американский президент, цены на бензин на автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.
https://ria.ru/20220719/neft-1803362238.html
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ближний восток
сша
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в мире, цены на нефть, джамаль хашукджи, адель аль-джубейр, владимир путин, ближний восток, сша, саудовская аравия
13:29 19.07.2022 (обновлено: 14:10 19.07.2022)
 
"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии

WSJ: встреча Байдена с Мохаммедом бин Салманом закончилась для США позором

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Джо Байден опозорился во время поездки в Саудовскую Аравию, нанеся ущерб интересам безопасности США, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Карен Хаус.
По словам автора статьи, американский лидер долгое время сам поступательно создавал условия для постоянной дипломатической неловкости, называя Саудовскую Аравию "страной-изгоем", а кронпринца Мухаммеда бин Салмана — убийцей журналиста Джамаля Хашукджи. Скандал вышел на новый виток, когда госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр поспешил заявить, что не помнит подобных заявлений, а Байден фактически обвинил министра во лжи.
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Саудовская Аравия не станет резко наращивать добычу нефти, заявил эксперт
"Вот вам и восстановление американо-саудовского сотрудничества, которое Байден называл целью визита. Эта поездка была хуже, чем упущенная возможность. Она нанесла ущерб интересам безопасности США на Ближнем Востоке, продемонстрировав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие страны Персидского залива не доверяют Соединенным Штатам настолько, чтобы пойти на какие-либо жертвы для возобновления сильно потрепанных отношений", — считает Хаус.
Отдельно обозреватель WSJ обратила внимание на отказ президента от официального рукопожатия с кронпринцем. По мнению автора статьи, службы Белого дома должны понести ответственность за столь грубое нарушение протокола.

"Сотрудник Белого дома, который решил, что банальное приятельское приветствие ударами кулак о кулак предпочтительнее обычного официального рукопожатия, должен быть уволен. Коронавирус здесь ни при чем: президент пожимал руки другим саудовцам, а также ранее израильтянам и палестинцам. Если он думал, что отказ от рукопожатия успокоит антисаудовских критиков в его собственной партии, то он ошибся", — объяснила Хаус.

Она также отметила, что Саудовская Аравия направила Вашингтону достаточно ясный сигнал о своей энергетической политике, которую государство не намерено строить с оглядкой на Штаты. "Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд повторил, что любое увеличение добычи нефти будет не саудовским решением, а решением участников сделки ОПЕК+, в которую входит Россия. Это не очень тонкий способ сказать, что Саудовская Аравия будет поддерживать теплые отношения с Владимиром Путиным независимо от того, что думают США", — подытоживается в статье.

Энергетический кризис на Западе

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды объявили о своем уходе из страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
При этом цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновила исторические максимумы, а в июне вовсе превысила пять долларов за галлон. В январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил американский президент, цены на бензин на автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 08:00
США пытаются вернуться на Ближний Восток
 
В миреЦены на нефтьДжамаль ХашукджиАдель аль-ДжубейрВладимир ПутинБлижний ВостокСШАСаудовская Аравия
 
 
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