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США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме
США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.07.2022
США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме
Угрозы санкций в отношении Ирана в случае "передачи" России беспилотников демонстрируют, что США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:53
2022-07-19T12:53
2022-07-19T12:53
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адальби шхагошев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Угрозы санкций в отношении Ирана в случае "передачи" России беспилотников демонстрируют, что США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники. Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине."США, очевидно, чувствуют (и правильно делают), что Ближний Восток они проиграли. Без всякого сомнения, Россия продолжит обсуждать с ключевыми игроками на Ближнем Востоке - Турцией и Ираном, вопросы, которые касаются глобальной безопасности", - подчеркнул политик.Говоря о "беспочвенных угрозах" санкций, парламентарий добавил, что такие заявления в текущей ситуации уже не могут стать чем-то неожиданным. "Что такое сейчас против Ирана и России угроза санкций - минимум, смешно", - резюмировал он.Источник в МИД РФ ранее назвал вбросом и нелепым утверждением заявления американской администрации о якобы достигнутой между РФ и Ираном договоренности по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Опровергали эту информацию и в МИД Ирана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, госдума рф, адальби шхагошев, ближний восток
США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме
Депутат Шхагошев: США грозят санкциями Ирану, потому что осознают потерю влияния в регионе