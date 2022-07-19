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США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.07.2022
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США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме
США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.07.2022
США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме
Угрозы санкций в отношении Ирана в случае "передачи" России беспилотников демонстрируют, что США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:53
2022-07-19T12:53
в мире
иран
россия
сша
госдума рф
адальби шхагошев
ближний восток
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Угрозы санкций в отношении Ирана в случае "передачи" России беспилотников демонстрируют, что США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники. Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине."США, очевидно, чувствуют (и правильно делают), что Ближний Восток они проиграли. Без всякого сомнения, Россия продолжит обсуждать с ключевыми игроками на Ближнем Востоке - Турцией и Ираном, вопросы, которые касаются глобальной безопасности", - подчеркнул политик.Говоря о "беспочвенных угрозах" санкций, парламентарий добавил, что такие заявления в текущей ситуации уже не могут стать чем-то неожиданным. "Что такое сейчас против Ирана и России угроза санкций - минимум, смешно", - резюмировал он.Источник в МИД РФ ранее назвал вбросом и нелепым утверждением заявления американской администрации о якобы достигнутой между РФ и Ираном договоренности по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Опровергали эту информацию и в МИД Ирана.
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в мире, иран, россия, сша, госдума рф, адальби шхагошев, ближний восток
12:53 19.07.2022
 
США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: США грозят санкциями Ирану, потому что осознают потерю влияния в регионе

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Угрозы санкций в отношении Ирана в случае "передачи" России беспилотников демонстрируют, что США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники. Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине.
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 11:13
В Госдуме назвали угрозы США Ирану санкциями забавными
"США, очевидно, чувствуют (и правильно делают), что Ближний Восток они проиграли. Без всякого сомнения, Россия продолжит обсуждать с ключевыми игроками на Ближнем Востоке - Турцией и Ираном, вопросы, которые касаются глобальной безопасности", - подчеркнул политик.
Говоря о "беспочвенных угрозах" санкций, парламентарий добавил, что такие заявления в текущей ситуации уже не могут стать чем-то неожиданным. "Что такое сейчас против Ирана и России угроза санкций - минимум, смешно", - резюмировал он.
Источник в МИД РФ ранее назвал вбросом и нелепым утверждением заявления американской администрации о якобы достигнутой между РФ и Ираном договоренности по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Опровергали эту информацию и в МИД Ирана.
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Вчера, 08:00
Больше, чем беспилотники: что Иран может дать России
 
В миреИранРоссияСШАГосдума РФАдальби ШхагошевБлижний Восток
 
 
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