https://ria.ru/20220719/ssha-1803428702.html

США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме

США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.07.2022

США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявили в Госдуме

Угрозы санкций в отношении Ирана в случае "передачи" России беспилотников демонстрируют, что США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:53

2022-07-19T12:53

2022-07-19T12:53

в мире

иран

россия

сша

госдума рф

адальби шхагошев

ближний восток

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Угрозы санкций в отношении Ирана в случае "передачи" России беспилотников демонстрируют, что США осознают потерю влияния на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил, что США введут санкции против Ирана, если он передаст России беспилотники. Российская сторона ранее уже отрицала заявления Вашингтона о "договоренностях" Москвы с Тегераном по поставкам беспилотников для использования на Украине."США, очевидно, чувствуют (и правильно делают), что Ближний Восток они проиграли. Без всякого сомнения, Россия продолжит обсуждать с ключевыми игроками на Ближнем Востоке - Турцией и Ираном, вопросы, которые касаются глобальной безопасности", - подчеркнул политик.Говоря о "беспочвенных угрозах" санкций, парламентарий добавил, что такие заявления в текущей ситуации уже не могут стать чем-то неожиданным. "Что такое сейчас против Ирана и России угроза санкций - минимум, смешно", - резюмировал он.Источник в МИД РФ ранее назвал вбросом и нелепым утверждением заявления американской администрации о якобы достигнутой между РФ и Ираном договоренности по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Опровергали эту информацию и в МИД Ирана.

https://ria.ru/20220719/iran-1803397644.html

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

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россия

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ближний восток

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, сша, госдума рф, адальби шхагошев, ближний восток