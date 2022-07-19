https://ria.ru/20220719/ssha-1803383393.html

Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма

Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма - РИА Новости, 19.07.2022

Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма

Поставляемое Киеву оружие из США сейчас будет расползаться по рукам преступников по всему миру - фактически Америка становится спонсором международного... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:20

2022-07-19T10:20

2022-07-19T12:32

сша

в мире

россия

украина

совет безопасности рф

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поставляемое Киеву оружие из США сейчас будет расползаться по рукам преступников по всему миру - фактически Америка становится спонсором международного терроризма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причём под "крышей" администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

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Кирилл Волков

сша, в мире, россия, украина, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр