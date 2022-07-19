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Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма - РИА Новости, 19.07.2022
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Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма
Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма - РИА Новости, 19.07.2022
Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма
Поставляемое Киеву оружие из США сейчас будет расползаться по рукам преступников по всему миру - фактически Америка становится спонсором международного... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:20
2022-07-19T12:32
сша
в мире
россия
украина
совет безопасности рф
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поставляемое Киеву оружие из США сейчас будет расползаться по рукам преступников по всему миру - фактически Америка становится спонсором международного терроризма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причём под "крышей" администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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сша, в мире, россия, украина, совет безопасности рф, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
10:20 19.07.2022 (обновлено: 12:32 19.07.2022)
 
Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма

Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма из-за помощи Киеву

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поставляемое Киеву оружие из США сейчас будет расползаться по рукам преступников по всему миру - фактически Америка становится спонсором международного терроризма, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причём под "крышей" администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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