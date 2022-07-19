https://ria.ru/20220719/ssha-1803365743.html

Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов

Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов - РИА Новости, 19.07.2022

Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов

Глава американского минфина Джанет Йеллен в понедельник в Сеуле заявила, что США собираются помешать странам с "диктаторской политикой", таким как Китай,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:26

2022-07-19T08:26

2022-07-19T08:26

в мире

сша

китай

южная корея

большая двадцатка

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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Глава американского минфина Джанет Йеллен в понедельник в Сеуле заявила, что США собираются помешать странам с "диктаторской политикой", таким как Китай, получить доминирующее положение касательно определенных ресурсов и продуктов, а также выступила за укрепление экономического сотрудничества с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.Глава американского минфина в понедельник утром посетила LG Science Park, где также находится центр разработки передовых материалов, и встретилась с вице-председателем LG Chem Син Хан Чхолем."Южная Корея играет важную роль в цепочке поставок, производя ключевые компоненты, такие как полупроводники и батареи. Южная Корея и США должны работать вместе, чтобы разрешить проблему с "бутылочным горлышком" в сфере цепочек поставок и разделить страдания (от проблем в этой сфере – ред.) … Для дальнейшего укрепления цепочки поставок нам необходимо укреплять экономическое сотрудничество с основными дружественными странами, включая Южную Корею ... США не собираются отступать на задний план в мире", - заявила Йеллен.Она также подняла вопрос о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть, сославшись на волатильность на энергетическом рынке в связи с украинским кризисом. Кроме того, Йеллен выступила против превращения Китаем ресурсов в "оружие".Ранее Йеллен заявила, что США хотят покончить с чрезмерной зависимостью от поставок редкоземельных элементов из Китая.Йеллен прибыла в понедельник в Сеул из Индонезии, где проходила встреча министров финансов G20. По словам Йеллен, США настаивают на расширении торговых связей с Южной Кореей и другими надежными союзниками для повышения устойчивости цепочек поставок и предотвращения возможных манипуляций со стороны монополиста.По данным агентства, за время своего визита в Южную Корею 19-20 июля Йеллен также встретится с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном и вице-премьером по экономике и по совместительству министром финансов Чху Гён Хо.

https://ria.ru/20220504/yellen-1786874558.html

https://ria.ru/20220705/koreya-1800519159.html

сша

китай

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, южная корея, большая двадцатка