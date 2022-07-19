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Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов - РИА Новости, 19.07.2022
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Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов
Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов - РИА Новости, 19.07.2022
Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов
Глава американского минфина Джанет Йеллен в понедельник в Сеуле заявила, что США собираются помешать странам с "диктаторской политикой", таким как Китай,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:26
2022-07-19T08:26
в мире
сша
китай
южная корея
большая двадцатка
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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Глава американского минфина Джанет Йеллен в понедельник в Сеуле заявила, что США собираются помешать странам с "диктаторской политикой", таким как Китай, получить доминирующее положение касательно определенных ресурсов и продуктов, а также выступила за укрепление экономического сотрудничества с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.Глава американского минфина в понедельник утром посетила LG Science Park, где также находится центр разработки передовых материалов, и встретилась с вице-председателем LG Chem Син Хан Чхолем."Южная Корея играет важную роль в цепочке поставок, производя ключевые компоненты, такие как полупроводники и батареи. Южная Корея и США должны работать вместе, чтобы разрешить проблему с "бутылочным горлышком" в сфере цепочек поставок и разделить страдания (от проблем в этой сфере – ред.) … Для дальнейшего укрепления цепочки поставок нам необходимо укреплять экономическое сотрудничество с основными дружественными странами, включая Южную Корею ... США не собираются отступать на задний план в мире", - заявила Йеллен.Она также подняла вопрос о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть, сославшись на волатильность на энергетическом рынке в связи с украинским кризисом. Кроме того, Йеллен выступила против превращения Китаем ресурсов в "оружие".Ранее Йеллен заявила, что США хотят покончить с чрезмерной зависимостью от поставок редкоземельных элементов из Китая.Йеллен прибыла в понедельник в Сеул из Индонезии, где проходила встреча министров финансов G20. По словам Йеллен, США настаивают на расширении торговых связей с Южной Кореей и другими надежными союзниками для повышения устойчивости цепочек поставок и предотвращения возможных манипуляций со стороны монополиста.По данным агентства, за время своего визита в Южную Корею 19-20 июля Йеллен также встретится с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном и вице-премьером по экономике и по совместительству министром финансов Чху Гён Хо.
https://ria.ru/20220504/yellen-1786874558.html
https://ria.ru/20220705/koreya-1800519159.html
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в мире, сша, китай, южная корея, большая двадцатка
08:26 19.07.2022
 
Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов

Глава Минфина США Йеллен выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов

© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 июл – РИА Новости. Глава американского минфина Джанет Йеллен в понедельник в Сеуле заявила, что США собираются помешать странам с "диктаторской политикой", таким как Китай, получить доминирующее положение касательно определенных ресурсов и продуктов, а также выступила за укрепление экономического сотрудничества с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап.
Глава американского минфина в понедельник утром посетила LG Science Park, где также находится центр разработки передовых материалов, и встретилась с вице-председателем LG Chem Син Хан Чхолем.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 19:48
Йеллен: США было нелегко принять решение об ограничениях против ЦБ России
"Южная Корея играет важную роль в цепочке поставок, производя ключевые компоненты, такие как полупроводники и батареи. Южная Корея и США должны работать вместе, чтобы разрешить проблему с "бутылочным горлышком" в сфере цепочек поставок и разделить страдания (от проблем в этой сфере – ред.) … Для дальнейшего укрепления цепочки поставок нам необходимо укреплять экономическое сотрудничество с основными дружественными странами, включая Южную Корею ... США не собираются отступать на задний план в мире", - заявила Йеллен.
Она также подняла вопрос о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть, сославшись на волатильность на энергетическом рынке в связи с украинским кризисом. Кроме того, Йеллен выступила против превращения Китаем ресурсов в "оружие".
"Страны с диктаторской политикой наносят удар и оказывают давление на экономику. Касательно сырья и технологий мы стали свидетелями того, как эти страны, используя свою геополитическую силу, оказывают экономическое давление. В случае Китая предпринимаются усилия по обеспечению доминирующего положения в сфере производства определенных материалов и сырья, и для достижения этого создается нерациональный рыночный порядок… Мы собираемся помешать таким странам, как Китай, творить произвол и получить доминирующее положение в отношении определенных продуктов и веществ", - пояснила она.
Ранее Йеллен заявила, что США хотят покончить с чрезмерной зависимостью от поставок редкоземельных элементов из Китая.
Йеллен прибыла в понедельник в Сеул из Индонезии, где проходила встреча министров финансов G20. По словам Йеллен, США настаивают на расширении торговых связей с Южной Кореей и другими надежными союзниками для повышения устойчивости цепочек поставок и предотвращения возможных манипуляций со стороны монополиста.
По данным агентства, за время своего визита в Южную Корею 19-20 июля Йеллен также встретится с главой Банка Кореи Ли Чхан Ёном и вице-премьером по экономике и по совместительству министром финансов Чху Гён Хо.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 19:52
Южная Корея снизит импорт ископаемого топлива до 60% к 2030 году
 
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