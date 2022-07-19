СМИ: в США распорядились создать отчет о военном взаимодействии с Китаем
CNN: в США распорядились создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за пять лет
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли распорядился о создании всестороннего отчета о военном взаимодействии между американскими и китайскими вооруженными силами за последние пять лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Речь идет об анализе, сведения в котором дадут полное представление о взаимодействиях ВС двух стран, особенно тех, которые могут являться "небезопасными" или "непрофессиональными". При этом телеканал заявляет, что китайские корабли и авиация, например, якобы действуют "слишком близко" к важным американским объектам.
Сообщается, что США не предают огласке информацию о многих из подобных взаимодействий между двумя странами. В частности, в июне военно-транспортный самолет американских сил специального назначения якобы имел "некого рода взаимодействие" с китайской авиацией, но Пентагон до сих пор это не подтвердил.
Источники CNN подчеркнули, что Милли преследует цель держать в поле зрения любые изменения в военной активности Китая, а также иметь полное понимание в вопросе военных возможностей и намерений КНР.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 мая в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что Штаты рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Он также анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на заявление Блинкена призвал США не раздувать "китайскую угрозу".