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СМИ: в США распорядились создать отчет о военном взаимодействии с Китаем

СМИ: в США распорядились создать отчет о военном взаимодействии с Китаем - РИА Новости, 19.07.2022

СМИ: в США распорядились создать отчет о военном взаимодействии с Китаем

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли распорядился о создании всестороннего отчета о военном взаимодействии между американскими... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:33

2022-07-19T05:33

2022-07-19T05:33

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли распорядился о создании всестороннего отчета о военном взаимодействии между американскими и китайскими вооруженными силами за последние пять лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Речь идет об анализе, сведения в котором дадут полное представление о взаимодействиях ВС двух стран, особенно тех, которые могут являться "небезопасными" или "непрофессиональными". При этом телеканал заявляет, что китайские корабли и авиация, например, якобы действуют "слишком близко" к важным американским объектам.Сообщается, что США не предают огласке информацию о многих из подобных взаимодействий между двумя странами. В частности, в июне военно-транспортный самолет американских сил специального назначения якобы имел "некого рода взаимодействие" с китайской авиацией, но Пентагон до сих пор это не подтвердил.Источники CNN подчеркнули, что Милли преследует цель держать в поле зрения любые изменения в военной активности Китая, а также иметь полное понимание в вопросе военных возможностей и намерений КНР.Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 мая в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что Штаты рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Он также анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название China House. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на заявление Блинкена призвал США не раздувать "китайскую угрозу".

https://ria.ru/20220718/tayvan-1803298061.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, сша