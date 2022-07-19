https://ria.ru/20220719/spisok-1803586499.html

Кабмин утвердил список ядерных материалов для экспортного контроля

Кабмин утвердил список ядерных материалов для экспортного контроля - РИА Новости, 19.07.2022

Кабмин утвердил список ядерных материалов для экспортного контроля

Правительство России утвердило список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:40

2022-07-19T22:40

2022-07-19T22:41

политика

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.В список размером почти в полсотни страниц включены ядерные материалы (в том числе уран, обогащенный по изотопам уран-235 и уран-233, плутоний-239, торий, нептуний-237, америций-241, америций-243, калифорний-252), оборудование и неядерные материалы (в их числе - ядерные реакторы и их части, детекторы потока нейтронов, тяжелая вода, установки для изготовления топливных элементов и их переработки после облучения в реакторах, оборудование для обогащения урана) и другое.Ранее во вторник был опубликован также утвержденный правительством РФ список оборудования, материалов и технологий двойного назначения, применяемых в ядерных целях, и которые также подлежат экспортному контролю.

https://realty.ria.ru/20220712/gazosnabzhenie-1801911541.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия