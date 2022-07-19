https://ria.ru/20220719/spisok-1803586499.html
Кабмин утвердил список ядерных материалов для экспортного контроля
Кабмин утвердил список ядерных материалов для экспортного контроля - РИА Новости, 19.07.2022
Кабмин утвердил список ядерных материалов для экспортного контроля
Правительство России утвердило список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:40
2022-07-19T22:40
2022-07-19T22:41
политика
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.В список размером почти в полсотни страниц включены ядерные материалы (в том числе уран, обогащенный по изотопам уран-235 и уран-233, плутоний-239, торий, нептуний-237, америций-241, америций-243, калифорний-252), оборудование и неядерные материалы (в их числе - ядерные реакторы и их части, детекторы потока нейтронов, тяжелая вода, установки для изготовления топливных элементов и их переработки после облучения в реакторах, оборудование для обогащения урана) и другое.Ранее во вторник был опубликован также утвержденный правительством РФ список оборудования, материалов и технологий двойного назначения, применяемых в ядерных целях, и которые также подлежат экспортному контролю.
https://realty.ria.ru/20220712/gazosnabzhenie-1801911541.html
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политика, россия
22:40 19.07.2022 (обновлено: 22:41 19.07.2022)
Кабмин утвердил список ядерных материалов для экспортного контроля
Кабмин утвердил список ядерных материалов и оборудования для экспортного контроля
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
В список размером почти в полсотни страниц включены ядерные материалы (в том числе уран, обогащенный по изотопам уран-235 и уран-233, плутоний-239, торий, нептуний-237, америций-241, америций-243, калифорний-252), оборудование и неядерные материалы (в их числе - ядерные реакторы и их части, детекторы потока нейтронов, тяжелая вода, установки для изготовления топливных элементов и их переработки после облучения в реакторах, оборудование для обогащения урана) и другое.
Ранее во вторник был опубликован также утвержденный правительством РФ
список оборудования, материалов и технологий двойного назначения, применяемых в ядерных целях, и которые также подлежат экспортному контролю.