https://ria.ru/20220719/spg-1803455087.html

СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию

СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию - РИА Новости, 19.07.2022

СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию

Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:13

2022-07-19T14:13

2022-07-19T14:13

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники."Газпром" контролировал GM&T Singapore Pte через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы."GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок СПГ GAIL India Ltd. в последние два месяца", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Они отметили, что у компании есть договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения.GM&T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам, отметили источники, добавив, что индийская компания находится в поиске альтернатив, включая прямые поставки из России.GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.Представитель GAIL отказался от комментариев агентству, а GM&T не дал ответа на запрос.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803445392.html

https://ria.ru/20220719/gazprom-1803400835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, европа, россия, газпром, в мире, индия, сжиженный природный газ, природный газ