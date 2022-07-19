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СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию - РИА Новости, 19.07.2022
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СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию
СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию - РИА Новости, 19.07.2022
СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию
Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:13
2022-07-19T14:13
экономика
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европа
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газпром
в мире
индия
сжиженный природный газ
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&amp;T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники."Газпром" контролировал GM&amp;T Singapore Pte через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы."GM&amp;T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок СПГ GAIL India Ltd. в последние два месяца", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Они отметили, что у компании есть договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения.GM&amp;T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам, отметили источники, добавив, что индийская компания находится в поиске альтернатив, включая прямые поставки из России.GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.Представитель GAIL отказался от комментариев агентству, а GM&amp;T не дал ответа на запрос.
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803445392.html
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экономика, германия, европа, россия, газпром, в мире, индия, сжиженный природный газ, природный газ
14:13 19.07.2022
 
СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию

Bloomberg: бывшее подразделение "Газпрома" GM&T Singapore пропустило поставки СПГ в Индию

© Фото : ПАО "Газпром"Танкер-газовоз "Великий Новгород"
Танкер-газовоз Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : ПАО "Газпром"
Танкер-газовоз "Великий Новгород". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Газпром" контролировал GM&T Singapore Pte через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.
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"GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок СПГ GAIL India Ltd. в последние два месяца", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Они отметили, что у компании есть договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения.
GM&T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам, отметили источники, добавив, что индийская компания находится в поиске альтернатив, включая прямые поставки из России.
GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.
Представитель GAIL отказался от комментариев агентству, а GM&T не дал ответа на запрос.
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