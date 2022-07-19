СМИ: бывшее подразделение "Газпрома" пропустило поставки СПГ в Индию
Bloomberg: бывшее подразделение "Газпрома" GM&T Singapore пропустило поставки СПГ в Индию
Танкер-газовоз "Великий Новгород". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Газпром" контролировал GM&T Singapore Pte через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.
"GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок СПГ GAIL India Ltd. в последние два месяца", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Они отметили, что у компании есть договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения.
GM&T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам, отметили источники, добавив, что индийская компания находится в поиске альтернатив, включая прямые поставки из России.
GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.
Представитель GAIL отказался от комментариев агентству, а GM&T не дал ответа на запрос.