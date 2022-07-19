Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803588851.html
Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера
Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера - РИА Новости, 19.07.2022
Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера
Населенные пункты в Брянской области оказались под обстрелом с территории Украины во вторник утром, о чем сообщил губернатор области Александр Богомаз, а... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:07
2022-07-19T23:08
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
ми-24
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795229333_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_82a8bbee1e22efdf95b928a21115f5da.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Населенные пункты в Брянской области оказались под обстрелом с территории Украины во вторник утром, о чем сообщил губернатор области Александр Богомаз, а шведское телевидение сообщило о гибели гражданина Швеции в ходе боевых действий в районе Донецка.ОбстрелыГубернатор Брянской области Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что с пяти утра с территории Украины шел артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи, в результате которого был поврежден участок дороги.Кроме того, обстрелу подверглось село Ломаковка, один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередачи, что лишило поселок электричества.Также в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли, однако в обоих селах обошлось без жертв и пострадавших.Гибель шведского офицераТелекомпания SVT сообщила, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в ходе боевых действий в районе Донецка. По ее данным, подданному Швеции было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался.На Донбасс, отмечает телекомпания, он приехал несколько месяцев назад и находился там, "чтобы поделиться своими тактическими знаниями".Также она отметила, что для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет. Как сообщают источники шведского телевидения, некоторые подданные служили ранее в вооруженных силах Швеции и ушли в отставку, чтобы отправиться на Украину. Другие, нарушив правила, приехали воевать, будучи военнослужащими шведских ВС.Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника. Всего же с начала спецоперации российские войска на Украине уничтожили 400 самолетов и вертолетов.Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.Кроме того, ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области.Также во вторник стало известно о ракетном ударе украинских сил по Херсону – были выпущены шесть ракет, пять сбили, одна упала в районе Антоновского моста, о чем РИА Новости сообщили в администрации региона.Главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что ракетный удар по Херсону велся американской реактивной системой залпового огня HIMARS.Обстрелам подверглись населенные пункты Донецкой Народной Республики – в ДНР сообщили, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в т.ч. из "Града", по 11 населенным пунктам республики.В то же время по Луганской Народной Республике, как сообщили ее власти, ударов за сутки зафиксировано не было.Украинское зерноПрезидент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Тегеране заявил о наличии движения вперед в вопросе украинского зерна, однако отметил, что не все вопросы решены.Он также поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Первому каналу" заявил, что Москва ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время.По его словам, Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса в мире, причиной которого не является ситуация на Украине. Он также отметил, что Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, в свою очередь, Россия назвал неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
https://ria.ru/20220719/dnr-1803427793.html
https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803567883.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
швеция
брянская область
донбасс
донецк (днр)
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795229333_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5d75635de448f061b45a3d5577cac586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл стремоусов, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ми-24, в мире, ситуация в днр и лнр, швеция, брянская область, донбасс, донецк (днр), запорожская область, днепропетровская область
23:07 19.07.2022 (обновлено: 23:08 19.07.2022)
 
Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера

Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера в Донбассе

© Фото : Александр Богомаз/TelegramПоследствия обстрела в Брянской области со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Брянской области со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Александр Богомаз/Telegram
Последствия обстрела в Брянской области со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Населенные пункты в Брянской области оказались под обстрелом с территории Украины во вторник утром, о чем сообщил губернатор области Александр Богомаз, а шведское телевидение сообщило о гибели гражданина Швеции в ходе боевых действий в районе Донецка.

Обстрелы

Губернатор Брянской области Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что с пяти утра с территории Украины шел артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи, в результате которого был поврежден участок дороги.
Кроме того, обстрелу подверглось село Ломаковка, один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередачи, что лишило поселок электричества.
Также в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли, однако в обоих селах обошлось без жертв и пострадавших.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление

Гибель шведского офицера

Телекомпания SVT сообщила, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в ходе боевых действий в районе Донецка. По ее данным, подданному Швеции было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался.
На Донбасс, отмечает телекомпания, он приехал несколько месяцев назад и находился там, "чтобы поделиться своими тактическими знаниями".
Также она отметила, что для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет. Как сообщают источники шведского телевидения, некоторые подданные служили ранее в вооруженных силах Швеции и ушли в отставку, чтобы отправиться на Украину. Другие, нарушив правила, приехали воевать, будучи военнослужащими шведских ВС.
Офицер Народной милиции ДНР с позывным Гром рассказал об иностранных наемниках - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника. Всего же с начала спецоперации российские войска на Украине уничтожили 400 самолетов и вертолетов.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.
Кроме того, ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области.
Также во вторник стало известно о ракетном ударе украинских сил по Херсону – были выпущены шесть ракет, пять сбили, одна упала в районе Антоновского моста, о чем РИА Новости сообщили в администрации региона.
Главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что ракетный удар по Херсону велся американской реактивной системой залпового огня HIMARS.
Обстрелам подверглись населенные пункты Донецкой Народной Республики – в ДНР сообщили, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в т.ч. из "Града", по 11 населенным пунктам республики.
В то же время по Луганской Народной Республике, как сообщили ее власти, ударов за сутки зафиксировано не было.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 20:42
Министр обороны Украины назвал страну "испытательным полигоном" для оружия

Украинское зерно

Президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Тегеране заявил о наличии движения вперед в вопросе украинского зерна, однако отметил, что не все вопросы решены.
Он также поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Первому каналу" заявил, что Москва ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время.
По его словам, Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса в мире, причиной которого не является ситуация на Украине. Он также отметил, что Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, в свою очередь, Россия назвал неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМи-24В миреСитуация в ДНР и ЛНРШвецияБрянская областьДонбассДонецк (ДНР)Запорожская областьДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала