https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803588851.html

Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера

Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера - РИА Новости, 19.07.2022

Спецоперация, 19 июля: обстрелы Брянской области, гибель шведского офицера

Населенные пункты в Брянской области оказались под обстрелом с территории Украины во вторник утром, о чем сообщил губернатор области Александр Богомаз, а... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:07

2022-07-19T23:07

2022-07-19T23:08

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Населенные пункты в Брянской области оказались под обстрелом с территории Украины во вторник утром, о чем сообщил губернатор области Александр Богомаз, а шведское телевидение сообщило о гибели гражданина Швеции в ходе боевых действий в районе Донецка.ОбстрелыГубернатор Брянской области Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что с пяти утра с территории Украины шел артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи, в результате которого был поврежден участок дороги.Кроме того, обстрелу подверглось село Ломаковка, один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередачи, что лишило поселок электричества.Также в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли, однако в обоих селах обошлось без жертв и пострадавших.Гибель шведского офицераТелекомпания SVT сообщила, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в ходе боевых действий в районе Донецка. По ее данным, подданному Швеции было 28 лет, он получил ранение в грудь и скончался.На Донбасс, отмечает телекомпания, он приехал несколько месяцев назад и находился там, "чтобы поделиться своими тактическими знаниями".Также она отметила, что для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов, в том числе для вступления в так называемую интернациональную бригаду. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет. Как сообщают источники шведского телевидения, некоторые подданные служили ранее в вооруженных силах Швеции и ушли в отставку, чтобы отправиться на Украину. Другие, нарушив правила, приехали воевать, будучи военнослужащими шведских ВС.Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника. Всего же с начала спецоперации российские войска на Украине уничтожили 400 самолетов и вертолетов.Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.Кроме того, ВС РФ уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению в Одесской области.Также во вторник стало известно о ракетном ударе украинских сил по Херсону – были выпущены шесть ракет, пять сбили, одна упала в районе Антоновского моста, о чем РИА Новости сообщили в администрации региона.Главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что ракетный удар по Херсону велся американской реактивной системой залпового огня HIMARS.Обстрелам подверглись населенные пункты Донецкой Народной Республики – в ДНР сообщили, что украинские войска во вторник выпустили более 320 снарядов, в т.ч. из "Града", по 11 населенным пунктам республики.В то же время по Луганской Народной Республике, как сообщили ее власти, ударов за сутки зафиксировано не было.Украинское зерноПрезидент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Тегеране заявил о наличии движения вперед в вопросе украинского зерна, однако отметил, что не все вопросы решены.Он также поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Первому каналу" заявил, что Москва ожидает, что четырехсторонние переговоры по вопросам вывоза зерна из украинских портов будут продолжены в ближайшее время.По его словам, Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса в мире, причиной которого не является ситуация на Украине. Он также отметил, что Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, в свою очередь, Россия назвал неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220719/dnr-1803427793.html

https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803567883.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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