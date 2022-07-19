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Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов" - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803410368.html
Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов"
Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов" - РИА Новости, 19.07.2022
Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов"
Российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР, следует из... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:09
2022-07-19T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
северск
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в документе.Отмечается, что все взводы были поражены в ДНР - в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград.
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, северск
12:09 19.07.2022 (обновлено: 12:13 19.07.2022)
 
Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов"

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник.
"В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в документе.
Отмечается, что все взводы были поражены в ДНР - в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград.
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСеверск
 
 
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