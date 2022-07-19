https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803410368.html

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов"

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов" - РИА Новости, 19.07.2022

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских взвода "Градов"

Российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР, следует из... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:09

2022-07-19T12:09

2022-07-19T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

северск

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские военные за сутки поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории ДНР, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30", - говорится в документе.Отмечается, что все взводы были поражены в ДНР - в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/pvo-1803410038.html

донецкая народная республика

северск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, северск