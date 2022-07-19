10:49 19.07.2022 (обновлено: 11:13 19.07.2022)
Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка
В ДНР заявили, что ВСУ за час обстреляли Донецк, Ясиноватую, Доломитное и Старомихайловку
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики 28 снарядов и мин, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.10 - населенный пункт Марьинка - г. Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 9.38 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 9.57 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра... 10.05 - населенный пункт Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также сообщается об обстреле Старомихайловки и Доломитного. По населенным пунктам выпущено девять мин калибром 120 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.