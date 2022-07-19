https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803391101.html

Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка

Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка

Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики 28 снарядов и мин, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:49

2022-07-19T10:49

2022-07-19T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (днр)

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики 28 снарядов и мин, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 9.10 - населенный пункт Марьинка - г. Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 9.38 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 9.57 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра... 10.05 - населенный пункт Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также сообщается об обстреле Старомихайловки и Доломитного. По населенным пунктам выпущено девять мин калибром 120 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220719/donbass-1803369705.html

https://ria.ru/20220719/dnr-1803370139.html

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (днр)

ясиноватая

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка, донецк (днр), ясиноватая