https://ria.ru/20220719/spektrometr-1803387972.html

Спектрометр спутника "Метеор-МП" будет давать в два раза больше данных

Спектрометр спутника "Метеор-МП" будет давать в два раза больше данных - РИА Новости, 19.07.2022

Спектрометр спутника "Метеор-МП" будет давать в два раза больше данных

Перспективные гидрометеорологические спутники "Метеор-МП" получат фурье-спектрометры нового поколения с расширенным диапазоном, который сможет давать в два раза РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:38

2022-07-19T10:38

2022-07-19T10:38

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Перспективные гидрометеорологические спутники "Метеор-МП" получат фурье-спектрометры нового поколения с расширенным диапазоном, который сможет давать в два раза больше информации, чем на аппаратах нынешнего поколения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков."Для перспективных полярно-орбитальных космических аппаратов "Метеор-МП" мы разрабатываем фурье-спектрометр нового поколения - ИКФС-3, имеющий расширенный спектральный диапазон (3,6-15,5) мкм и значительно улучшенные пространственные характеристики", - сказал Кошлаков.Он уточнил, что на спектрометре будут три объектива и три фотоприемных устройства для каждого из трех спектральных поддиапазонов. Конструкция фотоприемников позволит проводить измерения с малым шагом. Информативность такого прибора по сравнению с предыдущим ИКФС-2 должна возрасти в несколько раз, заверил Кошлаков.По словам гендиректора Центра Келдыша, инфракрасные спектрометры появятся на новом поколении спутников серии "Электро" и "Арктика". Для геостационарных спутников "Электро-М" такая задача поставлена Росгидрометом – спектрометр для него должен сканировать Землю не менее одного раза в час.Кошлаков уточнил, что это будет сложная аппаратура, но после того, как её разработают, она может быть установлена и на спутники "Арктика-МП" для высокоэллиптической орбиты.Сейчас на орбите функционируют аппараты "Метеор-М1" и "Метеор-М2" №2 (первый "Метеор-М2" был потерян из-за аварийного пуска с космодрома Восточный в 2017 году). Аппараты под номерами 3 и 4 должны быть запущены в 2023 году, пятый – в 2024 году, а шестой – в 2025 году. Далее должны начаться пуски аппаратов нового поколения "Метеор-МП".Первый аппарат "Арктика-М" был запущен на орбиту в начале 2021 года. Запуск второго такого спутника намечается в 2023-м, еще трех спутников — в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025-го предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".Первый аппарат "Электро-Л" был запущен в 2011 году и отказал в 2016 году, не проработав положенных 10 лет. Второй аппарат был выведен на орбиту в 2015 году, третий - в 2019 году, оба функционируют по целевому назначению. В 2023 году ожидается запуск "Электро-Л" номер 4, а в 2024 году – пятого такого спутника.

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

https://ria.ru/20220707/sputnik-1800981123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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