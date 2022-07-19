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Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения - РИА Новости, 19.07.2022
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Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения - РИА Новости, 19.07.2022
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения
Росздравнадзор проведет проверку из-за возможных нарушений в роддоме Соликамска в Пермском крае после сообщений в соцсетях о девушке, якобы потерявшей ребенка,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:02
2022-07-19T22:02
общество
соликамск
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку из-за возможных нарушений в роддоме Соликамска в Пермском крае после сообщений в соцсетях о девушке, якобы потерявшей ребенка, сообщается на сайте ведомства."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю проведет проверку информации, распространенной в социальных сетях, о возможных нарушениях в роддоме города Соликамск", - говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в роддом в Соликамске на улице Клары Цеткин, 18 привезли женщину с угрозой выкидыша. Согласно публикациям, девушку отвели на УЗИ, сделали укол и сказали, какие надо приобрести таблетки. Впоследствии девушка потеряла ребенка.
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общество, соликамск
22:02 19.07.2022
 
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения

Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения после сообщений в соцсетях

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку из-за возможных нарушений в роддоме Соликамска в Пермском крае после сообщений в соцсетях о девушке, якобы потерявшей ребенка, сообщается на сайте ведомства.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю проведет проверку информации, распространенной в социальных сетях, о возможных нарушениях в роддоме города Соликамск", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в роддом в Соликамске на улице Клары Цеткин, 18 привезли женщину с угрозой выкидыша. Согласно публикациям, девушку отвели на УЗИ, сделали укол и сказали, какие надо приобрести таблетки. Впоследствии девушка потеряла ребенка.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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ОбществоСоликамск
 
 
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