https://ria.ru/20220719/solikamsk-1803581371.html

Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения

Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения - РИА Новости, 19.07.2022

Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения

Росздравнадзор проведет проверку из-за возможных нарушений в роддоме Соликамска в Пермском крае после сообщений в соцсетях о девушке, якобы потерявшей ребенка,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:02

2022-07-19T22:02

2022-07-19T22:02

общество

соликамск

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку из-за возможных нарушений в роддоме Соликамска в Пермском крае после сообщений в соцсетях о девушке, якобы потерявшей ребенка, сообщается на сайте ведомства."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю проведет проверку информации, распространенной в социальных сетях, о возможных нарушениях в роддоме города Соликамск", - говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в роддом в Соликамске на улице Клары Цеткин, 18 привезли женщину с угрозой выкидыша. Согласно публикациям, девушку отвели на УЗИ, сделали укол и сказали, какие надо приобрести таблетки. Впоследствии девушка потеряла ребенка.

https://realty.ria.ru/20210707/roddom-1740209499.html

соликамск

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, соликамск