https://ria.ru/20220719/solikamsk-1803581371.html
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения - РИА Новости, 19.07.2022
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения
Росздравнадзор проведет проверку из-за возможных нарушений в роддоме Соликамска в Пермском крае после сообщений в соцсетях о девушке, якобы потерявшей ребенка,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:02
2022-07-19T22:02
2022-07-19T22:02
общество
соликамск
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку из-за возможных нарушений в роддоме Соликамска в Пермском крае после сообщений в соцсетях о девушке, якобы потерявшей ребенка, сообщается на сайте ведомства."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю проведет проверку информации, распространенной в социальных сетях, о возможных нарушениях в роддоме города Соликамск", - говорится в сообщении.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в роддом в Соликамске на улице Клары Цеткин, 18 привезли женщину с угрозой выкидыша. Согласно публикациям, девушку отвели на УЗИ, сделали укол и сказали, какие надо приобрести таблетки. Впоследствии девушка потеряла ребенка.
https://realty.ria.ru/20210707/roddom-1740209499.html
соликамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, соликамск
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения
Росздравнадзор проверит роддом в Соликамске на нарушения после сообщений в соцсетях