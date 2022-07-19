https://ria.ru/20220719/soledar-1803476236.html

Союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара

Союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара - РИА Новости, 19.07.2022

Союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара

Украинские войска с трудом сдерживают наступление на Соледар в Донбассе, так как союзные силы продвигаются сразу с нескольких направлений, рассказал РИА Новости РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:16

2022-07-19T15:16

2022-07-19T15:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

соледар

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ПОПАСНАЯ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска с трудом сдерживают наступление на Соледар в Донбассе, так как союзные силы продвигаются сразу с нескольких направлений, рассказал РИА Новости военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики."Меньше отвечают сейчас, потому что они разрываются на несколько направлений. Если раньше они с одной стороны ожидали, то сейчас с четырех, с пяти сторон. Каждый город мы захватываем по-разному: ЛНР с одной стороны, ДНР — с другой, Россия — с третьей", — сказал собеседник агентства.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзные силы закрепились в 2,5 километра от Соледара. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, город рассчитывают взять в течение нескольких дней.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также контролируют Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220719/mobilizatsiya-1803409893.html

https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, соледар