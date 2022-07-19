https://ria.ru/20220719/soledar-1803379524.html

Артиллеристы ЛНР атакуют позиции ВСУ в Соледаре

Артиллеристы ЛНР атакуют позиции ВСУ в Соледаре - РИА Новости, 19.07.2022

Артиллеристы ЛНР атакуют позиции ВСУ в Соледаре

Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики обстреливают позиции украинских силовиков в районе Соледара в ДНР, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:04

2022-07-19T10:04

2022-07-19T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

соледар

россия

вооруженные силы украины

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ПОПАСНАЯ, 19 июл — РИА Новости. Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики обстреливают позиции украинских силовиков в районе Соледара в ДНР, передает корреспондент РИА Новости."Ведем борьбу с артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины живой силой, техникой. На данный момент работаем из 2С19 "Мста-С" (самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. – Прим. ред.). Передвигаемся, перемещаемся, на одном месте не стоим, отработали — спрятались" — рассказал журналистам военнослужащий Народной милиции ЛНР на месте событий.Ранее официальный представитель ведомства Иван Филипоненко заявил, что союзные силы закрепились в 2,5 километрах от города и оттуда идут в наступление. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, Соледар рассчитывают взять в течение нескольких дней.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также контролируют Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220714/soledar-1802543968.html

https://ria.ru/20220715/kontrol-1802829475.html

луганская народная республика

соледар

россия

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Работа самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" Народная милиция ЛНР показала работу самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" по позициям украинских силовиков в районе Соледара. Бойцы рассказали РИА Новости о ситуации на данном направлении фронта. 2022-07-19T10:04 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, соледар, россия, вооруженные силы украины