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Паре грозит 15 суток за прилюдный секс в Сочи - РИА Новости, 19.07.2022
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Туризм
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Паре грозит 15 суток за прилюдный секс в Сочи
Паре грозит 15 суток за прилюдный секс в Сочи - РИА Новости, 19.07.2022
Паре грозит 15 суток за прилюдный секс в Сочи
Полиция Сочи начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором пара занимается любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа, сообщили... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:15
2022-07-19T16:15
туризм
сочи
происшествия
новости - туризм
туризм
краснодарский край
секс
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СОЧИ, 19 июл — РИА Новости. Полиция Сочи начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором пара занимается любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю."Сотрудниками полиции проводится проверка по факту выявленного видеоматериала. Устанавливаются участники инцидента. В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям", — прокомментировали в ведомстве.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и женщина занимаются сексом на SUP-доске в море недалеко от береговой линии городского пляжа, заполненного отдыхающими.Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе сочинского УВД, пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Соответствующая статья КоАП, если нарушение не сопряжено, например, с неповиновением полиции, предполагает до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста.
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сочи, происшествия, новости - туризм, туризм, краснодарский край, секс
16:15 19.07.2022
 
Паре грозит 15 суток за прилюдный секс в Сочи

Полиция начала проверку по видео, на котором пара занимается любовью возле пляжа в Сочи

© Pixabay / Marco BalzariniСапсерфинг
Сапсерфинг - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Pixabay / Marco Balzarini
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 июл — РИА Новости. Полиция Сочи начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором пара занимается любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту выявленного видеоматериала. Устанавливаются участники инцидента. В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям", — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и женщина занимаются сексом на SUP-доске в море недалеко от береговой линии городского пляжа, заполненного отдыхающими.
Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе сочинского УВД, пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Соответствующая статья КоАП, если нарушение не сопряжено, например, с неповиновением полиции, предполагает до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста.
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