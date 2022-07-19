https://ria.ru/20220719/sochi-1803204072.html
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей - РИА Новости, 19.07.2022
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей
В Сочи начала работать собственная система бронирования для гостей курорта, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T00:52
2022-07-19T00:52
2022-07-19T00:52
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Сочи начала работать собственная система бронирования для гостей курорта, сообщает администрация Краснодарского края.Теперь отдыхающие могут подобрать и заказать номер в отеле или гостевом доме, столик в ресторане, экскурсию, купить билет на спектакль, концерт, футбольный матч на сайте visit-sochi.com.Сейчас там представлено более 500 предложений для отдыха на любой вкус и бюджет, в том числе — номера 160 гостиниц. Первые туристы уже воспользовались новыми возможностями.Проект реализует агентство по развитию туризма в городе. По словам организаторов, сервисный сбор для контрагентов составляет 11 процентов, в то время как на ушедших из России зарубежных порталах он был от 15 до 23 процентов. В ближайшее время на сайте появится возможность приобрести готовые пакетные продукты, сформированные с учетом скидок и специальных предложений, рассказали организаторы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, россия, туристы, отели, гостиницы, рестораны
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей
В Сочи отдыхающие теперь могут забронировать жилье и экскурсии на одном ресурсе
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Сочи начала работать собственная система бронирования для гостей курорта, сообщает администрация Краснодарского края.
Теперь отдыхающие могут подобрать и заказать номер в отеле или гостевом доме, столик в ресторане, экскурсию, купить билет на спектакль, концерт, футбольный матч на сайте visit-sochi.com.
Сейчас там представлено более 500 предложений для отдыха на любой вкус и бюджет, в том числе — номера 160 гостиниц. Первые туристы уже воспользовались новыми возможностями.
Проект реализует агентство по развитию туризма в городе. По словам организаторов, сервисный сбор для контрагентов составляет 11 процентов, в то время как на ушедших из России зарубежных порталах он был от 15 до 23 процентов.
В ближайшее время на сайте появится возможность приобрести готовые пакетные продукты, сформированные с учетом скидок и специальных предложений, рассказали организаторы.