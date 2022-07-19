https://ria.ru/20220719/sochi-1803204072.html

В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей

В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей - РИА Новости, 19.07.2022

В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей

В Сочи начала работать собственная система бронирования для гостей курорта, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T00:52

2022-07-19T00:52

2022-07-19T00:52

туризм

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Сочи начала работать собственная система бронирования для гостей курорта, сообщает администрация Краснодарского края.Теперь отдыхающие могут подобрать и заказать номер в отеле или гостевом доме, столик в ресторане, экскурсию, купить билет на спектакль, концерт, футбольный матч на сайте visit-sochi.com.Сейчас там представлено более 500 предложений для отдыха на любой вкус и бюджет, в том числе — номера 160 гостиниц. Первые туристы уже воспользовались новыми возможностями.Проект реализует агентство по развитию туризма в городе. По словам организаторов, сервисный сбор для контрагентов составляет 11 процентов, в то время как на ушедших из России зарубежных порталах он был от 15 до 23 процентов. В ближайшее время на сайте появится возможность приобрести готовые пакетные продукты, сформированные с учетом скидок и специальных предложений, рассказали организаторы.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

сочи

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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