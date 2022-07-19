https://ria.ru/20220719/siriya-1803593735.html

США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин

США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022

США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин

США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-19T23:54

2022-07-19T23:54

2022-07-20T00:00

в мире

владимир путин

сирия

сша

россия

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам."Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно", - сказал он.

https://ria.ru/20220719/sammit-1803593265.html

сирия

сша

россия

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, владимир путин, сирия, сша, россия