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США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
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США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин
США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин
США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-19T23:54
2022-07-20T00:00
в мире
владимир путин
сирия
сша
россия
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам."Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно", - сказал он.
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в мире, владимир путин, сирия, сша, россия
23:54 19.07.2022 (обновлено: 00:00 20.07.2022)
 
США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин

США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил президент России Владимир Путин

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. США должны перестать грабить Сирию, вывозя незаконно нефть из этой страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам.
"Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно", - сказал он.
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