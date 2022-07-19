Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию
Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, говорится в заявлении, распространенном МИД Ирана.
"(Стороны) осудили продолжающиеся военные атаки Израиля на Сирию включая гражданскую инфраструктуру. Расценили их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряжение в регионе", - говорится в заявлении.
"Подтвердили необходимость соблюдения общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, осуждающих оккупацию сирийских Голанских высот, в первую очередь резолюций 242 и 497 Совета Безопасности ООН, которые также признают все решения и меры, принятые Израилем в этой связи, недействительными и не имеющими юридической силы", - подчёркивается в заявлении.