https://ria.ru/20220719/siriya-1803592335.html

Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию

Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию - РИА Новости, 19.07.2022

Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию

Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, говорится в заявлении, распространенном МИД Ирана. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:38

2022-07-19T23:38

2022-07-19T23:38

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израиль

сирия

оон

голанские высоты

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, говорится в заявлении, распространенном МИД Ирана."(Стороны) осудили продолжающиеся военные атаки Израиля на Сирию включая гражданскую инфраструктуру. Расценили их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряжение в регионе", - говорится в заявлении."Подтвердили необходимость соблюдения общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, осуждающих оккупацию сирийских Голанских высот, в первую очередь резолюций 242 и 497 Совета Безопасности ООН, которые также признают все решения и меры, принятые Израилем в этой связи, недействительными и не имеющими юридической силы", - подчёркивается в заявлении.

https://ria.ru/20220719/suverenitet-1803588201.html

израиль

сирия

голанские высоты

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, израиль, сирия, оон, голанские высоты