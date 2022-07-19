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Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию - РИА Новости, 19.07.2022
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Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию
Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию - РИА Новости, 19.07.2022
Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию
Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, говорится в заявлении, распространенном МИД Ирана. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:38
2022-07-19T23:38
в мире
израиль
сирия
оон
голанские высоты
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, говорится в заявлении, распространенном МИД Ирана."(Стороны) осудили продолжающиеся военные атаки Израиля на Сирию включая гражданскую инфраструктуру. Расценили их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряжение в регионе", - говорится в заявлении."Подтвердили необходимость соблюдения общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, осуждающих оккупацию сирийских Голанских высот, в первую очередь резолюций 242 и 497 Совета Безопасности ООН, которые также признают все решения и меры, принятые Израилем в этой связи, недействительными и не имеющими юридической силы", - подчёркивается в заявлении.
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в мире, израиль, сирия, оон, голанские высоты
23:38 19.07.2022
 
Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию

Россия, Иран и Турция осудили атаки Израиля на Сирию

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, говорится в заявлении, распространенном МИД Ирана.
"(Стороны) осудили продолжающиеся военные атаки Израиля на Сирию включая гражданскую инфраструктуру. Расценили их как нарушение международного права, международного гуманитарного права, независимости и территориальной целостности Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряжение в регионе", - говорится в заявлении.
"Подтвердили необходимость соблюдения общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, осуждающих оккупацию сирийских Голанских высот, в первую очередь резолюций 242 и 497 Совета Безопасности ООН, которые также признают все решения и меры, принятые Израилем в этой связи, недействительными и не имеющими юридической силы", - подчёркивается в заявлении.
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В миреИзраильСирияООНГоланские высоты
 
 
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