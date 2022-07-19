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Президент Ирана заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию - РИА Новости, 19.07.2022
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Президент Ирана заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию
Президент Ирана заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию - РИА Новости, 19.07.2022
Президент Ирана заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию
Американские войска должны покинуть Сирию и регион как можно скорее, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:03
2022-07-19T21:27
в мире
ибрахим раиси
сирия
сша
ближний восток
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Американские войска должны покинуть Сирию и регион как можно скорее, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием коллег из России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана."Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию", - сказал Раиси, отметив, что незаконное присутствие американских сил является фактором дестабилизации обстановки в регионе.Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии.
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в мире, ибрахим раиси, сирия, сша, ближний восток
21:03 19.07.2022 (обновлено: 21:27 19.07.2022)
 
Президент Ирана заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию

Президент Ирана: необходимо, чтобы США как можно скорее покинули Сирию и весь регион

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Американские войска должны покинуть Сирию и регион как можно скорее, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием коллег из России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
"Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию", - сказал Раиси, отметив, что незаконное присутствие американских сил является фактором дестабилизации обстановки в регионе.
Он обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть, а также осудил удары Израиля по территории Сирии.
Путин заявил, что страны Запада ведут деструктивную линию в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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В миреИбрахим РаисиСирияСШАБлижний Восток
 
 
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