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Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте - РИА Новости, 19.07.2022
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Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте
Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте - РИА Новости, 19.07.2022
Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте
Камышловский городской суд Свердловской области оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, который на охоте на... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:36
2022-07-19T10:36
происшествия
россия
единая россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Камышловский городской суд Свердловской области оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, который на охоте на снегоходе переехал еще живого волка.В июле прошлого года в соцсетях появилось видео с жестокой охоты в Свердловской области, в которой участвовал Хахалов. Впоследствии депутат рассказал РИА Новости, что переехал на снегоходе волка, потому что у него закончились патроны в ружье, а раненый зверь пытался его атаковать. На Хахалова и пяти его сообщников было возбуждено дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору)."Хахалову Денису Сергеевичу назначен штраф в 600 тысяч рублей", - сказали РИА Новости в суде.По словам собеседницы, четверо других фигурантов получили штрафы в размере от 500 до 600 тысяч рублей, еще один обвиняемый осужден на 3 года условно.Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до пяти лет.После инцидента Хахалова исключили из "Единой России", он сдал депутатский мандат.
https://ria.ru/20210807/okhota-1744749989.html
https://ria.ru/20210729/deputat-1743472118.html
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происшествия, россия, единая россия
10:36 19.07.2022
 
Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте

Издевавшегося над волком на охоте курганского экс-депутата оштрафовали на 600 тысяч рублей

© Фото : @denishahalov/InstagramДенис Хахалов
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : @denishahalov/Instagram
Денис Хахалов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Камышловский городской суд Свердловской области оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, который на охоте на снегоходе переехал еще живого волка.
В июле прошлого года в соцсетях появилось видео с жестокой охоты в Свердловской области, в которой участвовал Хахалов. Впоследствии депутат рассказал РИА Новости, что переехал на снегоходе волка, потому что у него закончились патроны в ружье, а раненый зверь пытался его атаковать. На Хахалова и пяти его сообщников было возбуждено дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Алексей Саночкин - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа 2021, 08:00
"Меня выгнали": инспектор уличил депутата в преступлении и остался крайним
"Хахалову Денису Сергеевичу назначен штраф в 600 тысяч рублей", - сказали РИА Новости в суде.
По словам собеседницы, четверо других фигурантов получили штрафы в размере от 500 до 600 тысяч рублей, еще один обвиняемый осужден на 3 года условно.
Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до пяти лет.
После инцидента Хахалова исключили из "Единой России", он сдал депутатский мандат.
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля 2021, 16:27
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат
 
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