https://ria.ru/20220719/shtraf-1803387321.html

Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте

Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте - РИА Новости, 19.07.2022

Курганского экс-депутата оштрафовали за издевательство над волком на охоте

Камышловский городской суд Свердловской области оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, который на охоте на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:36

2022-07-19T10:36

2022-07-19T10:36

происшествия

россия

единая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Камышловский городской суд Свердловской области оштрафовал на 600 тысяч рублей бывшего депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, который на охоте на снегоходе переехал еще живого волка.В июле прошлого года в соцсетях появилось видео с жестокой охоты в Свердловской области, в которой участвовал Хахалов. Впоследствии депутат рассказал РИА Новости, что переехал на снегоходе волка, потому что у него закончились патроны в ружье, а раненый зверь пытался его атаковать. На Хахалова и пяти его сообщников было возбуждено дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору)."Хахалову Денису Сергеевичу назначен штраф в 600 тысяч рублей", - сказали РИА Новости в суде.По словам собеседницы, четверо других фигурантов получили штрафы в размере от 500 до 600 тысяч рублей, еще один обвиняемый осужден на 3 года условно.Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до пяти лет.После инцидента Хахалова исключили из "Единой России", он сдал депутатский мандат.

https://ria.ru/20210807/okhota-1744749989.html

https://ria.ru/20210729/deputat-1743472118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, единая россия