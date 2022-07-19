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Европе предрекли энергетический "шторм" и хаос - РИА Новости, 19.07.2022
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Европе предрекли энергетический "шторм" и хаос
Европе предрекли энергетический "шторм" и хаос - РИА Новости, 19.07.2022
Европе предрекли энергетический "шторм" и хаос
Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T01:12
2022-07-19T01:12
в мире
европа
северный поток
газпром
франция
канада
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ.В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года."Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет", - указывают аналитики.Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов."Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (с 11 по 21 июля он остановлен на плановое техобслуживание). Позднее Канада объявила, что по просьбе Германии решила вернуть турбину.
https://ria.ru/20220601/gaz-1792229029.html
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в мире, европа, северный поток, газпром, франция, канада
01:12 19.07.2022
 
Европе предрекли энергетический "шторм" и хаос

Bloomberg: аномальная жара помешает Европе восстановить запасы газа в преддверии зимы

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.
Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ.
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В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.
"Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет", - указывают аналитики.
Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов.
"Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении российской компании не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (с 11 по 21 июля он остановлен на плановое техобслуживание). Позднее Канада объявила, что по просьбе Германии решила вернуть турбину.
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В миреЕвропаСеверный потокГазпромФранцияКанада
 
 
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