https://ria.ru/20220719/shri-lanka-1803365353.html

Лидер оппозиции Шри-Ланки снял свою кандидатуру с президентских выборов

Лидер оппозиции Шри-Ланки снял свою кандидатуру с президентских выборов - РИА Новости, 19.07.2022

Лидер оппозиции Шри-Ланки снял свою кандидатуру с президентских выборов

Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса заявил, что снимает свою кандидатуру и не будет участвовать в выборах... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:18

2022-07-19T08:18

2022-07-19T08:18

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политический кризис в шри-ланке

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса заявил, что снимает свою кандидатуру и не будет участвовать в выборах президента страны.Ранее в газеты просочилась информация, что лидер оппозиции Премадаса мог заключить сделку с другим депутатом парламента, обладающим значительной поддержкой, и уже объявившим, что будет баллотироваться на президентский пост. В СМИ также сообщалось, что часть депутатов говорили о поддержке и Премадасы."Ради высшего блага моей страны, которую я люблю, и людей, которых я ценю, я настоящим снимаю свою кандидатуру на пост президента", - написал Премадаса на своей странице в Twitter.Кроме того, лидер оппозиционной фракции выразил поддержку члену парламента Шри-Ланки Дулласу Алахапперуме и заявил, что надеется на его победу.Ожидается, что процедура официального выдвижения кандидатов на пост президента Шри-Ланки состоится во вторник в парламенте страны.Глубочайший в истории Шри-Ланки экономический кризис, сложившийся в первой половине 2022 года, вызвал значительные изменения в политической жизни островного государства. Помимо партий, представленных в парламенте, немалое влияние на политические процессы оказывают многодневные уличные протесты, проходящие в столице страны Коломбо с конца апреля.Массовые уличные протесты против правительства Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. В субботу, 9 июля, протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду, 13 июля, Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Выборы нового президента страны состоятся в парламенте 20 июля.

https://ria.ru/20220716/shri-lanka-1802940029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке