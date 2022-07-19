https://ria.ru/20220719/shatunov-1803520036.html
Панихида по Шатунову пройдет 1 августа
Панихида по Шатунову пройдет 1 августа - РИА Новости, 19.07.2022
Панихида по Шатунову пройдет 1 августа
Панихида на 40 дней после смерти Юрия Шатунова пройдет на Троекуровском кладбище 1 августа, сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:40
2022-07-19T18:40
2022-07-19T18:40
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панихида на 40 дней после смерти Юрия Шатунова пройдет на Троекуровском кладбище 1 августа, сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов. Организацией мероприятия занимаются поклонники артиста.Службу проведут на могиле артиста на участке №24а.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.Ранее стало известно, что на могиле артиста установили дополнительный пост охраны. Но к захоронению все равно может подойти любой желающий.
https://ria.ru/20220719/sadalskiy-1803454568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, новости культуры, юрий шатунов, шоу-бизнес
Панихида по Шатунову пройдет 1 августа
Панихида по Юрию Шатунову пройдет 1 августа на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панихида на 40 дней после смерти Юрия Шатунова пройдет на Троекуровском кладбище 1 августа, сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов. Организацией мероприятия занимаются поклонники артиста.
"Поклонники все организовывают. Панихида пройдет 1 августа в 10 утра", – сказал собеседник агентства.
Службу проведут на могиле артиста на участке №24а.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.
Ранее стало известно, что на могиле артиста установили
дополнительный пост охраны. Но к захоронению все равно может подойти любой желающий.