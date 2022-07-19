https://ria.ru/20220719/shatunov-1803520036.html

Панихида по Шатунову пройдет 1 августа

Панихида по Шатунову пройдет 1 августа - РИА Новости, 19.07.2022

Панихида по Шатунову пройдет 1 августа

Панихида на 40 дней после смерти Юрия Шатунова пройдет на Троекуровском кладбище 1 августа, сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:40

2022-07-19T18:40

2022-07-19T18:40

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Панихида на 40 дней после смерти Юрия Шатунова пройдет на Троекуровском кладбище 1 августа, сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов. Организацией мероприятия занимаются поклонники артиста.Службу проведут на могиле артиста на участке №24а.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.Ранее стало известно, что на могиле артиста установили дополнительный пост охраны. Но к захоронению все равно может подойти любой желающий.

https://ria.ru/20220719/sadalskiy-1803454568.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, юрий шатунов, шоу-бизнес