https://ria.ru/20220719/shatunov-1803490319.html

Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны

Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны - РИА Новости, 19.07.2022

Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны

Дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка был установлен около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале ГБУ... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:34

2022-07-19T16:34

2022-07-19T16:34

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка был установлен около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". Но к захоронению все равно может подойти любой желающий. Ранее в СМИ появилась информация, что в администрации кладбища приняли решение ограничить доступ к могиле.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет.

https://ria.ru/20220711/sosedov-1801711943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес