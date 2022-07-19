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Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны - РИА Новости, 19.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220719/shatunov-1803490319.html
Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны
Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны - РИА Новости, 19.07.2022
Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны
Дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка был установлен около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале ГБУ... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:34
2022-07-19T16:34
шоубиз
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юрий шатунов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка был установлен около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". Но к захоронению все равно может подойти любой желающий. Ранее в СМИ появилась информация, что в администрации кладбища приняли решение ограничить доступ к могиле.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет.
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес
16:34 19.07.2022
 
Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны

Около могилы Шатунова на Троекуровском кладбище установили дополнительный пост охраны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка был установлен около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". Но к захоронению все равно может подойти любой желающий.

"Ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в администрации кладбища приняли решение ограничить доступ к могиле.
Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет.
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