Около могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны
Около могилы Шатунова на Троекуровском кладбище установили дополнительный пост охраны
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка был установлен около могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". Но к захоронению все равно может подойти любой желающий.
"Ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00", – говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что в администрации кладбища приняли решение ограничить доступ к могиле.
Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет.
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