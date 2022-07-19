https://ria.ru/20220719/serial-1803563031.html

На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека

На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека - РИА Новости, 19.07.2022

На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека

Сотрудника съемочной группы телесериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T20:10

2022-07-19T20:10

2022-07-19T20:27

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудника съемочной группы телесериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post.Работа над сценами происходила около пяти утра в Бруклине. Погибший сидел за рулем автомобиля, когда неизвестный открыл дверь с его стороны и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что не видели и не слышали никаких признаков ссоры или спора.Жертва нападения скончалась после нескольких выстрелов в лицо и шею. Издание пишет, что это был 31-летний мужчина, у которого осталось трое детей.Нападавший сбежал, его разыскивает полиция.Премьера сериала "Закон и порядок: Организованная преступность" состоялась 1 апреля 2021 года. В мае 2022 года телесериал продлили на третий сезон.

https://ria.ru/20220718/strelba-1803114420.html

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в мире, бруклин, сша