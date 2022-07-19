https://ria.ru/20220719/serial-1803563031.html
На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека
На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека - РИА Новости, 19.07.2022
На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека
Сотрудника съемочной группы телесериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:10
2022-07-19T20:10
2022-07-19T20:27
в мире
бруклин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудника съемочной группы телесериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post.Работа над сценами происходила около пяти утра в Бруклине. Погибший сидел за рулем автомобиля, когда неизвестный открыл дверь с его стороны и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что не видели и не слышали никаких признаков ссоры или спора.Жертва нападения скончалась после нескольких выстрелов в лицо и шею. Издание пишет, что это был 31-летний мужчина, у которого осталось трое детей.Нападавший сбежал, его разыскивает полиция.Премьера сериала "Закон и порядок: Организованная преступность" состоялась 1 апреля 2021 года. В мае 2022 года телесериал продлили на третий сезон.
https://ria.ru/20220718/strelba-1803114420.html
бруклин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бруклин, сша
20:10 19.07.2022 (обновлено: 20:27 19.07.2022)
На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека
В Нью-Йорке на съемках сериала "Закон и порядок" застрелили сотрудника съемочной группы