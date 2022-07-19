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На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека - РИА Новости, 19.07.2022
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На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека
На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека - РИА Новости, 19.07.2022
На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека
Сотрудника съемочной группы телесериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:10
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудника съемочной группы телесериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post.Работа над сценами происходила около пяти утра в Бруклине. Погибший сидел за рулем автомобиля, когда неизвестный открыл дверь с его стороны и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что не видели и не слышали никаких признаков ссоры или спора.Жертва нападения скончалась после нескольких выстрелов в лицо и шею. Издание пишет, что это был 31-летний мужчина, у которого осталось трое детей.Нападавший сбежал, его разыскивает полиция.Премьера сериала "Закон и порядок: Организованная преступность" состоялась 1 апреля 2021 года. В мае 2022 года телесериал продлили на третий сезон.
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в мире, бруклин, сша
20:10 19.07.2022 (обновлено: 20:27 19.07.2022)
 
На съемках сериала "Закон и порядок" в Нью-Йорке застрелили человека

В Нью-Йорке на съемках сериала "Закон и порядок" застрелили сотрудника съемочной группы

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудника съемочной группы телесериала "Закон и порядок: Организованная преступность" застрелили на съемках в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post.
Работа над сценами происходила около пяти утра в Бруклине. Погибший сидел за рулем автомобиля, когда неизвестный открыл дверь с его стороны и начал стрелять. Очевидцы утверждают, что не видели и не слышали никаких признаков ссоры или спора.
Жертва нападения скончалась после нескольких выстрелов в лицо и шею. Издание пишет, что это был 31-летний мужчина, у которого осталось трое детей.
Нападавший сбежал, его разыскивает полиция.
Премьера сериала "Закон и порядок: Организованная преступность" состоялась 1 апреля 2021 года. В мае 2022 года телесериал продлили на третий сезон.
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 04:04
В американском торговом центре произошла стрельба, есть погибшие
 
В миреБруклинСША
 
 
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