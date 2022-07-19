09:18 19.07.2022 (обновлено: 09:33 19.07.2022)
СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР
Штаб ДНР: СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, применяя прослушку
Вид на проспект Мира в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе, в том числе прослушивали, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Сотрудники СБУ рассказывают, как они следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе: прослушивание, контроль передвижений представителей консульства. Все это, разумеется, делалось в закрытом режиме, с нарушением права человека на неприкосновенность частной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
В ведомстве отметили, что в результате этой работы к провокациям Службы безопасности привлекались граждане Греции, находящиеся в Донбассе, под угрозой оказывались их жизнь и свобода.
Штаб также опубликовал видеозапись, на которой женщина, представившаяся как Екатерина Цепаренко, рассказывает, что работала в оперативно-техническом отделе СБ.
"Два года практически я занималась прослушиванием представителей греческого консульства, а именно консула, генерального консула Греции в Мариуполе, его заместителя, переводчика, руководителя федерации греческих обществ Украины", - говорит женщина.