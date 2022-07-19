https://ria.ru/20220719/sbu-1803371967.html

СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР

СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022

СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе, в том числе... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:18

2022-07-19T09:18

2022-07-19T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802949715_0:192:3121:1947_1920x0_80_0_0_39825414d03342a68039aded0917117c.jpg

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе, в том числе прослушивали, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Сотрудники СБУ рассказывают, как они следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе: прослушивание, контроль передвижений представителей консульства. Все это, разумеется, делалось в закрытом режиме, с нарушением права человека на неприкосновенность частной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.В ведомстве отметили, что в результате этой работы к провокациям Службы безопасности привлекались граждане Греции, находящиеся в Донбассе, под угрозой оказывались их жизнь и свобода.Штаб также опубликовал видеозапись, на которой женщина, представившаяся как Екатерина Цепаренко, рассказывает, что работала в оперативно-техническом отделе СБ."Два года практически я занималась прослушиванием представителей греческого консульства, а именно консула, генерального консула Греции в Мариуполе, его заместителя, переводчика, руководителя федерации греческих обществ Украины", - говорит женщина.

https://ria.ru/20220719/dramteatr-1803366393.html

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, днр, украина