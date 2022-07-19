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СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/sbu-1803371967.html
СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР
СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе, в том числе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:18
2022-07-19T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
днр
украина
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе, в том числе прослушивали, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Сотрудники СБУ рассказывают, как они следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе: прослушивание, контроль передвижений представителей консульства. Все это, разумеется, делалось в закрытом режиме, с нарушением права человека на неприкосновенность частной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.В ведомстве отметили, что в результате этой работы к провокациям Службы безопасности привлекались граждане Греции, находящиеся в Донбассе, под угрозой оказывались их жизнь и свобода.Штаб также опубликовал видеозапись, на которой женщина, представившаяся как Екатерина Цепаренко, рассказывает, что работала в оперативно-техническом отделе СБ."Два года практически я занималась прослушиванием представителей греческого консульства, а именно консула, генерального консула Греции в Мариуполе, его заместителя, переводчика, руководителя федерации греческих обществ Украины", - говорит женщина.
https://ria.ru/20220719/dramteatr-1803366393.html
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в мире, мариуполь, днр, украина
09:18 19.07.2022 (обновлено: 09:33 19.07.2022)
 
СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, заявили в ДНР

Штаб ДНР: СБУ следила за работой консульства Греции в Мариуполе, применяя прослушку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на проспект Мира в Мариуполе
Вид на проспект Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид на проспект Мира в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе, в том числе прослушивали, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Сотрудники СБУ рассказывают, как они следили за работой консульства Греции и представителей греческих культурных центров в Мариуполе: прослушивание, контроль передвижений представителей консульства. Все это, разумеется, делалось в закрытом режиме, с нарушением права человека на неприкосновенность частной жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
В ведомстве отметили, что в результате этой работы к провокациям Службы безопасности привлекались граждане Греции, находящиеся в Донбассе, под угрозой оказывались их жизнь и свобода.
Штаб также опубликовал видеозапись, на которой женщина, представившаяся как Екатерина Цепаренко, рассказывает, что работала в оперативно-техническом отделе СБ.
"Два года практически я занималась прослушиванием представителей греческого консульства, а именно консула, генерального консула Греции в Мариуполе, его заместителя, переводчика, руководителя федерации греческих обществ Украины", - говорит женщина.
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Вчера, 08:31Специальная военная операция на Украине
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