https://ria.ru/20220719/sapery-1803579266.html

Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022

Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские военные сапёры обнаружили и обезвредили в Донбассе с начала спецоперации более 72 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:54

2022-07-19T21:54

2022-07-19T21:54

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские военные сапёры обнаружили и обезвредили в Донбассе с начала спецоперации более 72 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 4 191,48 гектара территории; 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружены и обезврежены 72 170 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803578790.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика