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Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/sapery-1803579266.html
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские военные сапёры обнаружили и обезвредили в Донбассе с начала спецоперации более 72 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:54
2022-07-19T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские военные сапёры обнаружили и обезвредили в Донбассе с начала спецоперации более 72 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 4 191,48 гектара территории; 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружены и обезврежены 72 170 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803578790.html
россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
21:54 19.07.2022
 
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские военные сапёры обнаружили и обезвредили в Донбассе с начала спецоперации более 72 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 4 191,48 гектара территории; 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружены и обезврежены 72 170 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
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