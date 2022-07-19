https://ria.ru/20220719/sapery-1803579266.html
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские военные сапёры обнаружили и обезвредили в Донбассе с начала спецоперации более 72 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:54
2022-07-19T21:54
2022-07-19T21:54
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские военные сапёры обнаружили и обезвредили в Донбассе с начала спецоперации более 72 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 4 191,48 гектара территории; 41 здание (из них 13 социально значимых объектов); четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружены и обезврежены 72 170 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803578790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили более 72 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе