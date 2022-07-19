https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803593651.html

Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин

Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022

Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин

Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, за чертой бедности там живет большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-19T23:54

2022-07-19T23:54

2022-07-20T00:04

владимир путин

сирия

в мире

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, за чертой бедности там живет большинство, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти санкции, которые введены в отношении Сирии и сирийского народа, приводят к плачевным результатам: там почти 90% за чертой бедности сейчас живет. Это очень серьезная ситуация складывается ", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского" процесса (Россия, Иран, Турция).

https://ria.ru/20220719/sammit-1803593265.html

сирия

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владимир путин, сирия, в мире