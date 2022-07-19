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Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
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Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин
Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин
Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, за чертой бедности там живет большинство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-19T23:54
2022-07-20T00:04
владимир путин
сирия
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, за чертой бедности там живет большинство, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти санкции, которые введены в отношении Сирии и сирийского народа, приводят к плачевным результатам: там почти 90% за чертой бедности сейчас живет. Это очень серьезная ситуация складывается ", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского" процесса (Россия, Иран, Турция).
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владимир путин, сирия, в мире
23:54 19.07.2022 (обновлено: 00:04 20.07.2022)
 
Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, заявил Путин

Президент России Путин заявил, что санкции против Сирии приводят к плачевным результатам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Санкции против Сирии приводят к плачевным результатам, за чертой бедности там живет большинство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти санкции, которые введены в отношении Сирии и сирийского народа, приводят к плачевным результатам: там почти 90% за чертой бедности сейчас живет. Это очень серьезная ситуация складывается ", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского" процесса (Россия, Иран, Турция).
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