https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803552449.html
Под новые санкции ЕС против России попали 55 человек, заявили в МИД Франции
Под новые санкции ЕС против России попали 55 человек, заявили в МИД Франции - РИА Новости, 19.07.2022
Под новые санкции ЕС против России попали 55 человек, заявили в МИД Франции
В новый санкционный список ЕС против РФ попали 55 человек, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:49
2022-07-19T19:49
2022-07-19T19:58
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. В новый санкционный список ЕС против РФ попали 55 человек, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна.В понедельник в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС."Вчера (в Брюсселе - ред.) мы усилили санкции против РФ. Мы ввели запрет на импорт золота из России… Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек", - сообщила Колонна на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.Конкретные имена она не озвучила.Еврокомиссия 15 июля предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в РФ современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза.
https://ria.ru/20220719/prodovolstvie-1803486242.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, франция, евросоюз, катрин колонна, мид франции
19:49 19.07.2022 (обновлено: 19:58 19.07.2022)
Под новые санкции ЕС против России попали 55 человек, заявили в МИД Франции
Глава МИД Франции Колонна: под новые санкции Евросоюза против России попали 55 человек